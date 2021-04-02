Цвет лимонного тарта: что носить прямо сейчас

Пусть в городе и не пахнет приближением весны, ощутить наступление нового сезона все-таки можно. В этом поможет самый популярный по мнению дизайнеров и инфлюенсеров цвет - мягкий желтый, цвет лимонного тарта и витамина С.

Prada Spring 2021 Givenchy Spring 2021 Bottega Veneta Spring 2021 Prada Spring 2021

Этот оттенок окрасил джемперы и джинсы, платья и топы, юбки и куртки, но особенно много его стало в аксессуарах – сумки и обувь цвета лимона как нельзя лучше дополнят и оживят весенний образ. Этот цвет оптимален с точки зрения стилизации: не сильно броский и вызывающий, слегка приглушенный оттенок мягкого желтого идеально сочетается с большинством даже активных цветов – черным, ярко-красным, синим и фиолетовым. В отличие от классического желтого, он практически не надоедает и не перетягивает одеяло на себя. Неудивительно, что на него обратило внимание сразу несколько марок-трендсеттеров - это и обновленная Prada под руководством Рафа Симонса, и перерожденная Bottega Veneta, и Givenchy под руководством Мэттью Уильямса.

Вариантов сочетаний – море. Это может быть солнечный тотал-лук (в этом случае лучше выбрать вещи лаконичного фасона и из одной ткани) или одно яркое пятно – например, джемпер или кардиган. Одинаково хорошо будет смотреться этот цвет и в различных аксессуарах - маленькой сумочке-багет или лодочках на небольшом каблуке.