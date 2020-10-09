Так и задумано: джинсы с широкими подворотами

У кого не осталось этих воспоминаний из детства: только что купленные брюки идеально сидят в талии, но нижнюю часть надо укоротить - и пара беспрекословно отправляется к портнихе... Сегодня этот закон не работает. Напротив, чем шире оказывается подворот у джинсов, тем эффектнее выглядит образ.

Подобный стилистический прием идеален для тех, кто хочет создать максимально расслабленный, не перегруженный деталями образ. Единственная загвоздка в том, что надо приобретать джинсы или брюки, задуманные для такой стилизации. Чтобы фишка читалась, подворот должен действительно бросаться в глаза, а если вам повезло с длиной ног, сделать это с обычными джинсами будет практически невозможно (в оптимальном варианте, подворот доходит до уровня чуть ниже середины икры). Другая немаловажная деталь - форма должна держаться. Самостоятельно зафиксировать ткань непросто. Выход - модели, изначально продающиеся с подворотами.

Идеальная длина самих брюк - до щиколотки или чуть выше. Также важно, чтобы сами джинсы или брюки были широкого - чуть расклешенного или прямого - кроя. Небольшой минус такого приема заключается в том, что визуально он укорачивает ноги. Спасение - в правильно подобранной обуви. Если не хочется выглядеть ниже, чем есть на самом деле, стоит подбирать обувь на каблуке - лучше всего будут смотреться короткие ботильоны на шпильке или же облегающие сапоги-ботфорты, голенище которых уходит под брюки. Это визуально вытягивает ноги. Тем же, кому повезло с ростом, можно не беспокоиться и выбирать обувь на плоском ходу - лоферы, топсайдеры, ботильоны без каблука, грубые ботинки и даже кроссовки. Особенно изящно и небрежно с широкими подвернутыми джинсами будет смотреться классическая обувь, вроде кожаных топсайдеров .