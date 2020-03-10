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Кто на новенького? Интересные сумки от новых брендов

Если не Bottega Veneta и Jacquemus

Текст: Buro247.kz


Последние несколько сезонов можно с уверенностью назвать "золотым веком" аксессуаров, а если быть точнее, сумок. С приходом Дэниела Ли в Bottega Veneta знаменитый белый клатч в форме облака (или пельменя, как пишут на русскоязычных ресурсах) стал самой популярной сумкой в инстаграм-блогах по всему миру. Второй самой популярной сумкой стала Chiquita от Jacquemus – миниатюрная модель, в которую поместятся только помада и ключи, стала рекордсменом продаж и любимицей контор, занимающихся контрафактом. Так, сам дизайнер рассказывал, что каждый день в Инстаграме его отмечают на сотнях фотографий с поддельной Chiquita. 

Другой взрыв популярности пришелся на архивные модели. В прошлом году Fendi возродили любимицу нулевых – сумку на короткой лямке Baguette, а дом Dior перевыпустил культовое "седло", созданное Джоном Гальяно. Обе модели практически были символом нулевых годов, а потому особенно запали в сердца тех, кто рос в этот период. 

Но между тем, хорошие и качественные аксессуары сегодня можно найти не только у домов с историей. Всё больше появляется маленьких производств, которые специализируются только на аксессуарах. Зачастую качество их сумок не уступает качеству сумок из мастерских крупных брендов, а нетривиальный дизайн делает такой аксессуар звездой вечеринки – например, уже знаменитые Mansur Gavriel сделали себе имя на сумках-"ведрах". С началом сезона мы подобрали самые необычные варианты сумок, которые стоит брать уже сейчас. 

Кто на новенького? Интересные сумки от новых брендов (фото 1)
NATURAE SACRAAiges two-tone leather and resin tote
Кто на новенького? Интересные сумки от новых брендов (фото 2)
NATURAE SACRACyssus leather and resin shoulder bag
Кто на новенького? Интересные сумки от новых брендов (фото 3)
NATURAE SACRA, Ottava leather and resin tote
Кто на новенького? Интересные сумки от новых брендов (фото 4)
LUTZ MORRISBates small grained-leather shoulder bag
Кто на новенького? Интересные сумки от новых брендов (фото 5)
LUTZ MORRISParker grained-leather cross-body bag
Кто на новенького? Интересные сумки от новых брендов (фото 6)
LUTZ MORRIS, Norman crocodile-effect leather cross-body bag
Кто на новенького? Интересные сумки от новых брендов (фото 7)
TSATSASLato leather tote bag
Кто на новенького? Интересные сумки от новых брендов (фото 8)
TSATSASMalva 3 grained-leather cross-body bag
Кто на новенького? Интересные сумки от новых брендов (фото 9)
TSATSASKilo grained-leather shoulder bag
Кто на новенького? Интересные сумки от новых брендов (фото 10)
TSATSAS931 grained-leather bag
Кто на новенького? Интересные сумки от новых брендов (фото 11)
AESTHER EKME, Opera leather clutch
Кто на новенького? Интересные сумки от новых брендов (фото 12)
AESTHER EKME, Demi Lune asymmetric leather bag

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