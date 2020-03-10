Кто на новенького? Интересные сумки от новых брендов

Последние несколько сезонов можно с уверенностью назвать "золотым веком" аксессуаров, а если быть точнее, сумок. С приходом Дэниела Ли в Bottega Veneta знаменитый белый клатч в форме облака (или пельменя, как пишут на русскоязычных ресурсах) стал самой популярной сумкой в инстаграм-блогах по всему миру. Второй самой популярной сумкой стала Chiquita от Jacquemus – миниатюрная модель, в которую поместятся только помада и ключи, стала рекордсменом продаж и любимицей контор, занимающихся контрафактом. Так, сам дизайнер рассказывал, что каждый день в Инстаграме его отмечают на сотнях фотографий с поддельной Chiquita.

Другой взрыв популярности пришелся на архивные модели. В прошлом году Fendi возродили любимицу нулевых – сумку на короткой лямке Baguette, а дом Dior перевыпустил культовое "седло", созданное Джоном Гальяно. Обе модели практически были символом нулевых годов, а потому особенно запали в сердца тех, кто рос в этот период.

Но между тем, хорошие и качественные аксессуары сегодня можно найти не только у домов с историей. Всё больше появляется маленьких производств, которые специализируются только на аксессуарах. Зачастую качество их сумок не уступает качеству сумок из мастерских крупных брендов, а нетривиальный дизайн делает такой аксессуар звездой вечеринки – например, уже знаменитые Mansur Gavriel сделали себе имя на сумках-"ведрах". С началом сезона мы подобрали самые необычные варианты сумок, которые стоит брать уже сейчас.