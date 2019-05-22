Рианна возглавит собственный модный дом в LVMH: почему это важно?

В этом месяце стало известно, что Рианна запускает собственный модный бренд Fenty под эгидой LVMH. Первая коллекция выйдет уже 24 мая – правда, не будет ни показа, ни дорогостоящей вечеринки. Бренд откроет свой сайт, и все вещи можно будет купить либо напрямую через сайт (с 29 мая), либо в поп-ап магазине в Париже. Пожалуй, эта новость стала самым большим прецедентом в мире моды за последние несколько лет.

Почему?

Если говорить о сегодняшнем медиа-ландшафте – есть три женщины, способные его изменить раз и навсегда. Это Бейонсе, Ким Кардашьян и Рианна – медиа-могулы, инфлюенсеры, предприниматели и ключевые персоны, отражающие и формирующие всю современную реальность. За каждым их шагом следят, одно их слово способно изменить всё. И сотрудничество Рианны с домом LVMH – не случайность. LVMH – оплот буржуазной роскоши, той самой высокой рафинированной моды, о которой мы слышали с детства. Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Kenzo, Bvlgari и многие другие бренды, основанные ещё в прошлом столетии, теперь породнятся с Fenty – молодой маркой, над которой певица имеет полный креативный контроль. Это будет первый бренд, запущенный конгломератом с 1987 года (тогда это был Christian Lacroix). У него не будет показа и бутиков (возможно, пока). Также это первая марка в портфеле LVMH, чья дистрибуция будет проходить целиком онлайн, и у которой не будет сезонности – новые дропы будут появляться каждые несколько недель. И самое важное – Рианна стала первой темнокожей женщиной, которая удостоена подобной чести и доверия.

Чем она отличается от коллабораций

В этой новости, на первый взгляд, мало удивительного. Сегодня коллаборации не делает только ленивый, но всех уделывает Вирджил Абло, который провел уже более десятка сотрудничеств и выпустил под своим именем воду Evian, коврик IKEA и футболку с Такаси Мураками. Но если во всех этих брендах Абло был приглашенным гостем, то Рианна становится полноправной хозяйкой дома. Бернар Арно предложил ей установить полный креативный контроль над брендом. К примеру, его директором станет стилист певицы Джалил Уивер.

"Я никогда не хотела просто поставить своё имя на что-то и продавать лицензию. Я вовлечена в каждое дело, которым занимаюсь, мне важно завоевать уважение как дизайнеру", – говорит певица.

В чём сложность

Благодаря этой инициативе LVMH закрепил за собой звание самой прогрессивной компании в индустрии. Более того, это первый самостоятельный проект для Бернара Арно – очевидно, что он делает на него большие ставки. Впрочем, конгломерату не привыкать к рискам. За свою 32-летнюю историю компания перезапустила и обновила такие консервативные дома моды, как Louis Vuitton, Christian Dior и Fendi, адаптировав их к современному рынку роскоши. LVMH помогает этим брендам оставаться востребованными и актуальными, привлекая новые таланты. Назначение того же Абло стало масштабным шагом, который может окупиться в то время, когда мужчины проводят меньше времени в костюмах и больше – в удобном streetwear.

Но, добавляя Fenty к своему портфелю, LVMH создали себе заковыристую задачу. Теперь конгломерату важно разработать стратегию, которая даст бренду-новичку возможность создать наследие, так называемое ДНК, способное конкурировать с соседями типа Dior. Грубо говоря, коллаборации – это единоразовая акция, на которой невозможно выстроить долгосрочные планы. В том и заключается опасность, что покупатели могут воспринять новый бренд как очередной дроп. Fenty же должен стать полноценным модным домом, со своими ценностями, историей и философией. Ведь в индустрии роскоши без этого – никуда.

Отказ от имени

Впрочем, первый шаг к этому уже сделан, и инициирован он был самой певицей. Новый бренд будет позиционироваться отдельно от Рианны, чьё имя как бренд связано всё-таки с музыкой. Об этом она заявила в интервью, сказав, что не хочет сливать своё имя с продуктами, которые она производит. В долгосрочной стратегии имя Рианны перестанет быть актуальным для аудитории, в то время как Fenty должен развиваться отдельно от её личности, привлекая новые поколения потребителей.