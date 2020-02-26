Что носить: пышные рукава и сильная линия плеч

Феминизм, безусловно, главное направление в моде сегодня. Мотивы, так или иначе связанные с women empowerment, эксплуатирует каждый бренд – Dior посвящает эмансипации целые коллекции из сезона в сезон, Prada изобретает новый женский стиль, а масс-маркет активно штампует футболки с громкими лозунгами. Под влиянием этого движения не могла не измениться сама одежда и то, как мы ее носим. Если еще 10 лет назад кроссовки были частью спортивного зала, а костюмы – офиса, то сегодня большинство клиенток предпочтут костюм-двойку и белые кроссовки всему остальному. Женская одежда, связанная с малейшим дискомфортом и ограничением, будь то высокие каблуки и облегающие платья, сегодня не в почете.

Впрочем, такая волна тотальной популярности женской тематики проявляется в моде не впервые. Вспомним 80-е годы прошлого века в Штатах. Процветающая экономика того периода породила культуру яппи, среди которых были и женщины (пусть и не превалировали в численности). Они занимали лидирующие позиции в бизнесе, юриспруденции и финансах – сферах, которые тогда считались ключевыми двигателями экономики и были преимущественно мужскими. Произошел масштабный социальный сдвиг, и мода немного отставала – женщины перенимали мужской стиль, чтобы соответствовать мужчинам и соревноваться на равных. Так появилось понятие power dressing'a, для которого более всего характерна сильная линия плеч, заимствованная у мужских пиджаков. Но Джорджио Армани быстро сориентировался, и совсем скоро сильные женские костюмы, которые носили все 'working girls' (стоит вспомнить фильм "Деловая девушка", вышедший в этот период и ставший образцом нового сильного стиля), стали ассоциироваться с Armani.

Сегодняшние дизайнеры, обращаясь к теме женской эмансипации, в первую очередь вспоминают о ярко-выраженной линии плеч – этого эффекта можно достигнуть за счет подплечников, рукавов-буффов или декоративных элементов. Сегодня мы не ограничиваемся только пиджаками – это могут быть короткие и макси платья, рубашки и блузы, а также менее привычные предметы, такие как болеро или короткая накидка, которые будут отлично гармонировать с рубашками и водолазками простого кроя. Отдельные предметы вроде блузок и платьев однозначно выступают в качестве центрального элемента, но одинаково эффектно будут выглядеть как с каблуками, так и с кроссовками.