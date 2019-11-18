Включаем обогрев: самые модные и теплые пуховики на зиму

Уже на следующей неделе прогноз погоды обещает похолодание до минусовой температуры. А это значит, что с антресолей пора доставать полноценную зимнюю экипировку - шапки, шарфы, перчатки и, конечно, пуховики. Без этого элемента верхней одежды невозможно представить зиму в нашем регионе. Спасибо трендам, что сегодня пуховики стали гораздо разнообразнее и интереснее, чем варианты из нашего детства, и они никак не уступают пальто, шубам и дубленкам в эстетическом плане. А еще обладают неоспоримым плюсом - большинство из них сделаны из новых технологичных материалов (например, варианты от Uniqlo), что делает их практически невесомыми. Это преимущество особенно важно зимой, когда несколько слоев одежды превращаются в обузу.

Сегодня мы собрали самые разнообразные варианты пуховиков на любой случай - от голографичных дутых курток для вечеринки до солидных пуховых вариантов, в которых можно отправляться хоть в экспедицию на Антарктике.