Надо брать: прозрачный пакет

Не любите показывать содержимое своей сумки? У нас для вас плохая новость – самой модной сумкой весны признан прозрачный пакет. Сделала его аксессуаром, который стоит купить, не раздумывая, Фиби Файло. На весенне-летнем шоу Céline дизайнер закинула в пакет клатчи и кошельки. А там, где Фиби, там и все модницы. Доказательством популярности прозрачного пакета из пластика стали последние street style-отчеты из Парижа и Милана.

Помимо Céline прозрачный пакет выпустил бренд Staud, который в прошлом году прославился благодаря своим кожаным сумкам-ведрам в сетке. Пакет, скроенный по всем правилам tote-сумок, был и на показе Burberry. Кристофер Бейли решил его не выпускать в продажу (и зря), но распорядился упаковывать в него любую вещь, купленную в бутиках Burberry. У Céline похожая история – при покупке кошелька прозрачный пакет дарят в подарок.

Варианты прозрачных пакетов есть также у MM6 Martin Margiela, MSGM, Kara, Maryam Nassir Zadeh, более доступные версии – Mango, Zara и Urban Outfitters. Носить в прозрачном пакете можно кошельки и яркие миниатюрные сумки. Или все то, что носите в обычной сумке, если готовы делиться со всем миром ее содержимым.