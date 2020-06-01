Покрыть голову: банданы, платки и тюрбаны для лета

Платок или шарф – это аксессуар, чья история насчитывает вечность. Простой отрез ткани, каким он изначально был, использовался для всего – защищал голову от солнца, закрывал шею от снега, им подпоясывали талию, украшали руки, бедра и многое другое. О его происхождении также можно спорить долго, так как каждый народ имел ту или иную вариацию отреза ткани, чье предназначение можно было трактовать как шарф.

Настоящий расцвет популярности этого аксессуары произошел во второй половине ХХ века. Сначала голливудские стилисты создали для головного платка новую функцию – помогать звездам скрываться от надоедливых репортеров, преследовавших их по пятам. Так, большие черные очки на пол-лица и повязанный вокруг головы платок или шарф надолго стали символом образа кинодив. Грейс Келли, Одри Хепберн, Элизабет Тейлор, Софи Лорен и прочие гранд-дамы европейского и американского кинематографа имели целую коллекцию платков, необходимых для выхода – от классических каре Hermès до самодельных вариаций из кружев и шелка.

Но такая классическая стилистика нравилась не всем. Хулиганки и рок-н-рольщицы вроде Бьянки Джаггер и Лулу де ла Фалез придумали свои варианты ношения платка. Традицию ношения тюрбана они позаимствовали у восточных народов, где платок в первую очередь должен был защищать голову от пустынного зноя. Так, для Лулу де ла Фалез тюрбан стал символом и частью образа – трудно было представить её без него. Этот образ для Лулу придумал Ив Сен-Лоран, и именно она открывала показ его знаменитой русской коллекции, где каждый образ сопровождался головным платком или тюрбаном. Редко обходилась без него и Бьянка Джаггер – королева диско-вечеринок.

Бандана – характерный аксессуар, полюбившийся французским исполнительницам 70-х годов. Его ввели в моду Джейн Биркин и Франсуаза Арди, создав классическую эстетику, которая с тех пор неизменно будет ассоциироваться с француженками. Бандана как косынка, мини-юбка, свободная рубашка, корзинка в руке – мотивы, которые до сих пор эксплуатируют современные it-girls, в надежде повторить тот самый стереотипный французский шик. Бандана, повязанная узким жгутом, больше полюбилась американкам и фактически стала одним из символов 80-х – вместе с колой, джинсами высокой посадки и белым топом. В таком образе чаще всего можно было встретить Мадонну.