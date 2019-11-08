9 доступных брендов украшений: из серебра, минералов и этичных бриллиантов

Если раньше украшения делились на ювелирные от больших брендов и бижутерию, то сегодня Инстаграм дал нам гораздо больше возможностей выбора. Так, например, появился отдельный бриджевый сегмент украшений - чаще всего они сделаны из благородных металлов и камней, но их цена не бьет по карману. Сейчас эти украшения создают не только специально обученные дизайнеры, но и инфлюенсеры, и те, кто просто любит их носить и делают это со вкусом. Мы решили сделать подборку брендов, которые предлагают современные и элегантные украшения по приятной цене: от любимой звездами Maria Tash до минималистичного бренда из России Avgvst Jewelry.

Maria Tash

Бренд получил свою известность еще в начале нулевых. Сегодня среди его клиентов - Рианна, Бейонсе, Шарлиз Терон и Гвинет Пэлтроу. Мария Таш начала бизнес с создания украшений для пирсингов пупков, теперь ее бренд известен пирсингами для ушей из золота и серебра с драгоценными камнями. В магазинах Maria Tash также можно проколоть уши и воспользоваться услугой The Curated Ear, где вам помогут подобрать расположение пирсинга, которое подходит именно вам.

Mejuri

Бренд позиционирует себя "новый люкс". Создатели считают, что украшения можно и нужно носить каждый день, а не только по особым случаям. У Mejuri можно найти изделия, которые подойдут как под вечернее платье, так и под oversize свитер. Дизайнеры бренда работают с ювелирами из Канады, Кореи, Италии, Индии и Таиланда, делают украшения из драгоценных материалов, камней и этически собранных бриллиантов.

Daisy London

Британский бренд украшений прямиком из Портабелло Роуд. Их изделия носят Сиенна Миллер и Канье Уэст. Наверное, вы уже видели в Инстаграме браслеты из коллекции "Чакра", которые и принесли бренду популярность. Многие из украшений делаются либо из серебра, желтого или розового золота, некоторые дополняют полудрагоценными лечебными камнями, амазонитом, говлитом, кварцом и другими.

Avgvst

"Простота, но не упрощенность и ни на намека на помпезность" так объясняет свою концепцию создатели бренда из Екатеринбурга. Все украшения этого российской марки создаются вручную в родном городе. Они изготавливаются из серебра, позолоты, золота с элементами из горного хрусталя. Здесь вы найдете кольца печатки-дуплеты с сердоликом, малахитом и другими камнями. Помимо украшений Avgvst производят и холдеры для аксессуаров.

Laura Lombardi

Дизайнер Лауру Ломбарди вдохновлялась своим детством, которое она провела между Нью-Йорком и Италией. Все украшения имеют очень эклектичны - это могут быть ожерелья из крупных звеньев, и классические роскошные итальянские комплекты. Помимо сережек-колец разного диаметра и толщины, можно найти интересные аксессуары, такие как крупные позолоченные ожерелья-цепи из латуни, собранные вручную или традиционные серьги в стиле итальянских матрон.

Roxanne First

Бренд опредленно для тех, кто любит носить многоуровневые аксессуары. Основательница бренда Роксанна Ферст родом из Южной Африки, но ее любовь к украшениям передалась дизайнеру через ее итальянские корни. Все изделия бренды изготовлены полностью из золота. Помимо металлов в украшениях присутствуют и этически собранные бриллианты. Также вместе с мастерами бренда вы сможете создать свое украшение по индивидуальному дизайну.

Bar Jewellery

Молодой бренд украшений, которые мастера создают вручную. Название бренда произошло от английского слова "bar", которое переводится как "плитка" - это отсылка к специфике производства. Процесс изготовления любого украшения из металла начинается с сырья в виде плитки. Все продукты бренда изготавливаются в Лондоне, из переработанного серебра 925 пробы и без камней.

SUMEI

Российская марка украшений для минималистов была основана в 2015 году. Сами украшения выполнены из 925 серебра с родиевым покрытием и позолотой 999 пробы, а также с вставками из фианита и пресноводного жемчуга. А недавно на своем сайте Sumei пополнили свой ассортимент платками из натурального шелка с абстрактными принтами.

Missoma

Как говорит основательница бренда, Мариса Хордерн - фундамент бренда был заложен, когда ее мама подарила ей маленький кусочек "минерала воображения и интуиции". Так, у девочки родилась любовь к коллекционированию драгоценных камней и кристаллов. Сейчас в украшениях Марисы можно найти лечебные кристаллы и минералы. Если в их лечебном потенциале можно сомневаться, то в эстетичности - точно нет. Теперь ее украшения носят Меган Маркл, сестры Хадид, Дуа Липа и Джулия Робертс. Помимо этих аксессуаров можно приобрести и набор индивидуальных лечебных кристаллов, заколки и кошельки для каждого знака зодиака.