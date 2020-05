2008 год, банк Lehman Brothers рушится, мир вступает в затяжной экономический кризис. Рецессия размашисто подписывает приговор образу жизни, отличительной характеристикой которого была чрезмерная роскошь (или ее подобие) напоказ. Причина обвала, как мы помним, – массовый невозврат долгов по кредитам, что как нельзя лучше описывает сами 2000-е – жизнь в кредит.

Как изменилась мода в 10-х годах

Описывать последствия кризиса можно бесконечно, но в контексте моды кто-то будто бы щелкнул выключателем. Буквально за пару лет в нашей повседневной жизни появились кроссовки (и остались там навсегда), худи и оверсайз заменили джинсы на низкой посадке, а “тихая” роскошь и всепоглощающий минимализм вытеснили bling-bling, позолоту и экстремальные мини. На передовую вышли бренды, продвигающие “бежевую эстетику”. Этот мягкий неброский цвет, вечный спутник кашемировых пуловеров, скрадывал все излишнее и придавал благородства любому образу. А именно сдержанного благородства захотели все, кто еще недавно любил цветастые принты и золотые цепи - показная дольчевита стала самым большим дурновкусием. Появляется, в конце концов, интеллектуальная мода с ее предводительницей Фиби Файло и ее апостолами Мэри-Кейт и Эшли Олсен. Тот самый архитектурный крой, возвращение к японско-бельгийскому минимализму, оверсайз, одежда-доспехи - чего только не появилось за прошедшее десятилетие, но именно в такой палитре мы запомним 2010-е годы. Не забыть бы и про стритвир - направление, способное посоперничать с бежево-белым безумием. Переродившийся из нормкора, спортивный стиль стал спутником всех, кто больше всего боялся выглядеть overdressed, а кроссовки превратились чуть ли не в объект культа.

Десятые годы были богаты на модные трансформации, которые последовали за трансформациями социальными, вызванными мировым экономическим кризисом. Ситуация многих заставила пересмотреть свои вкусовые предпочтения с соответствиями нового времени. Думать “о красе ногтей” стало общественно порицаемо, но деньги, разумеется, никуда не делись и тратились теми же масштабами, только под совершенно другой оберткой. Less is more - под этим талантливо сделанным слоганом было продано тысячи минималистичных пальто и тренчей, кроссовок, демонстративно порванных и обезличенных свитшотов, которые как бы противопоставлялись тому, что было до этого.

A-Cold-Wall*

Труд - новый черный

Но вот на дворе 2020 год. Мы переживаем мировой экономический кризис, вызванный пандемией. Налицо - смена модной парадигмы и переход к новой реальности. Какой она будет?

“Когда я сегодня проснулась, встала и умылась, то мне вдруг стало казаться, что для меня все ясно на этом свете, и я знаю, как надо жить. Милый Иван Романыч, я знаю все. Человек должен трудиться, работать в поте лица, кто бы он ни был, и в этом одном заключается смысл и цель его жизни, его счастье, его восторги. Как хорошо быть рабочим, который встает чуть свет и бьет на улице камни, или пастухом, или учителем, который учит детей, или машинистом на железной дороге... Боже мой, не то что человеком, лучше быть волом, лучше быть простою лошадью, только бы работать, чем молодой женщиной, которая встает в двенадцать часов дня, потом пьет в постели кофе, потом два часа одевается... о, как это ужасно! В жаркую погоду так иногда хочется пить, как мне захотелось работать”.

Чуть выше - монолог Ирины из чеховских “Трех сестер”. Написанный в 1900 году он, однако, сегодня будет звучать очень к месту. Ведь первое, с чем расправляется любой кризис, - это рабочие места. Всегда, во все времена, за турбулентными событиями следуют периоды массовой безработицы, и этот период не исключение. Повезло, если при новых условиях вам удалось сохранить рабочее место или хотя бы половину заработной платы - большинство людей в мире сталкиваются с ненадобностью своих услуг или компетенций. Финансовая нестабильность - вещь неприятная, но не критичная; куда сильнее по психоэмоциональному состоянию человека бьет осознание невостребованности. Не будем пускаться в популярную психологию, но лишь вспомним социальное строение первобытных обществ, где существовало четкое распределение обязанностей и где каждый участник сообщества делал свой посильный вклад в существование общины. Мы далеко ушли в развитии с тех пор и даже запускаем многоразовые ракеты в космос, но осознание собственной нужности остается одним из ключевых пунктов нашего здорового мироощущения. Еще не верите? Вспомните про культ продуктивности, который накрыл мир. Желание быть производительным, неважно, заключается ли эта производительность в ведении кулинарного блога, фитнес-активности или постоянному самообучению с помощью онлайн-курсов, усилилось с наступлением нестабильных, шатких времен.

Причем тут одежда? Мода первой (разве что после искусства) реагирует на такие социальные пертурбации. Тумблер переключается моментально, как мы видели на примере перехода из нулевых в десятые. Тогда мы потеряли деньги, сегодня мы теряем рабочие места (и деньги тоже). Желание ощущать себя нужными и продуктивными будет сублимироваться, если так можно выразиться, в том, как мы одеваемся. И тут вторую жизнь приобретет рабочая униформа.

Практика заимствования верхней одежды у рабочих восходит к первой половине ХХ века в Штатах: по мере того, как досуг на свежем воздухе становился все более распространенным, дизайнеры и потребители начали примерять на себя функциональность рабочей одежды, адаптируя крой и контекст для таких вещей, как садоводство, походы, пикники и дни на пляже. Звучит, в общем-то, иронично - буржуазия примеряет на себя брезентовые робы сотрудников фабрик, заводов и шахт и совершает в них променад. Так у нас в гардеробах появились комбинезоны, карго-брюки и плотные рубашки-куртки из парусины. Но если тогда этот тренд был продиктован экономическим подъемом, сегодняшняя ситуация идет от обратного. Технологии расширили понятие “работы”, и все условности, с ней связанные, также потеряли всякий смысл - в том числе и “рабочая” одежда. Последние несколько десятилетий под таковой подразумевался костюм офисного рабочего - с белой рубашкой, черными брюками и пиджаком. Случившаяся ситуация сломала систему “белых воротничков” - сфера услуг никуда не исчезла, но трансформировалась, и эта терминология потеряла свое первоначальное значение. Работающие из дома сотрудники больше не нуждаются в офисной атрибутике, в том числе, и самой ее сути - белых рубашках с тугим воротником.

Wasted Paris

Причем тут социализм?

Но почему объектом внимания становится рабочая униформа в первоначальном своем значении? Неожиданно, идейно-политические течение, сформировавшееся общество в начале прошлого века, в веке ХХI снова набирают популярность

“Каждому по труду” - принцип распределения, который установился в экономике первой фазы коммунизма – социализма. По этому принципу каждый участник экономических отношений получает материальные блага в соответствии с его вкладом в совокупный общественный продукт. Но при капитализме экономические решения не принимаются коллективно. Мы не решаем вместе, где должны быть созданы 50 000 новых рабочих мест или инвестированы 5 миллиардов долларов капитала.

Социализм - в его современной, демократической форме - стремится перевернуть эту картину с ног на голову. Вместо того чтобы позволить крошечной элите принимать все экономические решения, современный социализм хочет наделить простых людей правом принимать эти решения коллективно. При демократическом социализме крупные отрасли промышленности и крупные корпорации будут входить в социальную собственность и контроль.

Сегодня демо-социализм набирает невероятную популярность в Штатах. В большей степени благодаря последним выборам 2016 года, которые основательно подорвали веру в демократическую партию, когда вперед вырвалась Хиллари Клинтон - представительница одной из самых богатых семей в Америке, чей образ жизни и круг знакомых (вся верхушка Уолл-стрит, например), очень далеки от ценностей, проповедуемых демократами изначально. В этом году у демократов выбор не лучше - единственный демократического социалист из всего Сената США Берни Сандерс оставил гонку, не выдержав конкуренции с еще одним представителем истеблишмента Джо Байденом. Сандерсу, к сожалению, не помогла даже любовь соцсетей, где он стал героем мемов и кумиром левацки настроенной молодежи.

Таким образом, демократический социализм стал одним из главных трендов среди молодежи, которая все больше погружается в политику. О Карле-Марксе пишут в Teen Vogue, а мемы на тему привилегированности и пропасти между богатыми и бедными становятся одними из самых популярных в ключевых соцсетях вроде Тиктока, Инстаграма и Реддита. И как социальное зеркало, мода не может не реагировать на эту реальность.

Daily Paper

Социализм и идеалы нового поколения

Очевидно, что зумеры теперь будут перехватывать инициативу у миллениалов - давайте признаемся, что миллениалы были очень пассивным поколением, которые редко вступали в политическую дискуссию и предпочитали дистанцироваться от всего некомфортного. Зумеры ходят на митинги (по всему миру), активно занимаются социальной деятельностью и имеют чрезвычайно низкий уровень доверия к каким-либо институтам. Вряд ли экономический кризис и массовая безработица, которая наступит уже в ближайшие месяцы, утихомирит их - наоборот, социальных волнений станет только больше в ближайшие месяцы.

Для человека такой формации будет актуальна униформа - нечто среднее между военной формой и рабочим комбинезоном. Если миллениал хотел "скрыться" в своей тихой роскоши и нормкоре, то центениал с большей вероятностью пойдет "воевать", правда, не за государство, а за свои интересы, которые ежечасно нарушаются корпорациями, политиками и банковскими системами. Так униформа - еще один реверанс наследию дедушки Маркса. Ведь униформа - это еще и психологический аспект. Унификация, единство, удобство - все это, пожалуй, нужно будет человеку, который захочет отстаивать свои интересы с толпой таких же “молодых рассерженных людей”.

Ну а если отдалиться от философских размышлений и приглядеться к тому, что сегодня предлагают самые прогрессивные марки будущего десятилетия (по версии аналитиков платформы Lyst), то можно понять, что прогноз уже сбывается. Среди марок-визионеров - романтический Jacquemus, вдохновляющийся деревенским антуражем и агрессивный A-Cold-Wall, который предлагает одежду с милитари деталями вроде пряжек, портупей, брюк-карго. В авангарде находятся и стритвир бренды - Daily Paper и Wasted Paris, например, которые поголовно используют фасоны, присущие одежде рабочих и пролетариев. Комбинезоны, куртки-рубашки, милитари-брюки, рабочие халаты - уже сегодня магазины молодых марок, которые целятся в аудиторию помоложе, полны похожими вещами. Можно сколь угодно смеяться и иронизировать, но устоявшееся выражение “желтые жилеты” имеет все шансы потерять свое первоначальное значение и стать главным модным аксессуаром ближайших лет.

Безусловно, идеологические аспекты, связанные с трудом, экономическим равенством и всеобщим правом, будут интересовать лишь один процент всех тех, кто будет покупать эту одежду будущего. Прочих смысловые оттенки будут волновать исключительно в контексте хайповости и популярности того или иного бренда. Но как это чаще всего бывает, именно этот один процент формирует тренд. А толпе, которая сегодня скупает коллаборации и стоит в очереди за сникерсами, в целом все равно - лишь бы, как говорится, костюмчик сидел. Правда, насколько это будет сочетаться с ценностями самого демо-социализма - еще непонятно, но эта тема для совершенно другого разговора, который нам еще только предстоит поднять.