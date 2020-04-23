До внезапной популярности Juicy Couture спортивную одежду можно было увидеть разве что в фитнес студиях. Но даже в нулевых, во времена Пэрис Хилтон и Эшли Симпсон, джоггеры, лосины и треники не были так популярны, как при внезапном тренде на ЗОЖ и осознанность среди миллениалов. Сменилась не только сама одежда, но и обувь – кроссовки вытеснили туфли на каблуке и без. Сегодня athleisure (слово объединяющее слово "athlete" (атлет) и "leisure" (отдых)) стало олицетворением не просто модного тренда, а образа жизни целого поколения.

Bandier SS18 Campaign

Как спортивный стиль стал таким популярным?

Историк моды при университете Невады в Лас-Вегасе Дидре Клемент утверждает, что "athleisure" фактически отменил привычные нам дресс-коды - для похода в театр, на работу, ресторан или вечеринку. До ЗОЖ лихорадки этого века в Америке уже была похожая волна – во время тех самых бумеров, так называемого поколения “me”, которое часто называли поколением нарциссов. Тогда аэробика и тренировки с Джейн Фондой в облегающих топах и леггинсах стали ломать стереотипы о том, какой должна быть женщина – она перестала быть пассивной частью общества. Некоторые эксперты считают этот тренд немаловажным в расширении женских прав и возможностей – "эмпауэрменте". Так, удобную спортивную одежду быстро перестали носить исключительно на тренировки, комфортные лосины стали также ассоциироваться с походами в супермаркет.

Почему сейчас "athleisure" – это не только про удобство, а инструмент само-оптимизации?

Стоит отметить, что спортивная и удобная одежда пришла в массы еще в начале ХХ века, когда у людей появилось больше времени на отдых, спорт и развлечения. В то же время борьба за права женщин привела к смягчению правил в одежде, женщины начали отказываться носить сковывающую одежду. Благодаря этому сегодня нам не стыдно показаться на улице в спортивном костюме. При этом цель одежды "athleisure" сегодня изменилась – большинство носит спортивную одежду в целях тайм менеджмента.

До пандемии свободного времени не то чтобы было мало, его катастрофически не хватало. Больше всего этот тренд затронул женщин, уставших переодеваться по несколько раз за день, чтобы выглядеть презентабельно во время тренировок и на работе. Athleisure стала одеждой моделей, кочующих с одной фотосессии на другую, занятых женщин, матерей, бизнесвуман, следящих за своим внешним видом. Если до этого такую роль выполнял деним, то сейчас появилась еще более функциональная альтернатива, например, одежда с системой “wrinkle-free”, благодаря которой можно сэкономить время на глаженье, или спортивные футболки из дышащего материала, который не дает проступать пятнам пота.

Почему athleisure стала одеждей победителей?

Теперь появляться на улице в спортивной одежде норма, более того, это маркеры стиля женщины, подходящей осознанно к своему здоровью - она следит за тем, что ест, ходит на йогу или пилатес. Сейчас модно заботиться о своем теле, следить за показателями здоровья и отслеживать свой прогресс. Но есть и другая сторона медали - ее можно описать словами основателя Lululemon Чипа Уилсона в 2013 году. В интервью он заявил, что тела некоторых женщин не подходят под одежду бренда, за что получил в ответ шквал обвинений в фэтшейминге. К сожалению, в популярной культуре не перестают появляться мемы о леггинсах, в которых откровенно пристыжают женщин за выбор одежды не по фигуре.

Girlfriend Collective

Главный плюс и причины такого всплеска спортивной одежды сегодня – функциональность. Ведь изначально такая одежда должна было способствовать повышению эффективности спортсменов. Но в свете всеобщей борьбы за статусность спортивная одежда 24/7 превратилась в один из показателей статуса. Влияние athleisure сложно переоценить, ведь сейчас этот стиль касается не только моды, но и включает в себя бьюти-индустрию. В индустрии появились косметические продукты, уходовая и декоративная косметика, предназначенные для тренировок среди загруженного рабочего дня. С одной стороны, если изучить эту косметику поближе, то станет ясно, что это ничто иное как новый маркетинговый ход. Сегодня athleisure уже стал новой нормой, потому что из-за карантина никто не захочет возвращаться даже к самым удобным джинсам. И с другой стороны, если карантин не закончится, перед кем хвастаться новыми леггинсами от Lululemon, если все будут работать и тренироваться из дома?