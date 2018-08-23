Надо брать: платья с платочным принтом

Платья, как будто сшитые или связанные из десятка пестрых шелковых платков и палантинов, главенствовали на показах осенних коллекций. Платочный принт наиболее живо смотрелся на фоне цветочных узоров, без которых не обходится ни один сезон. Яркий принт, постоянно встречающийся в коллекциях Salvatore Ferragamo, Emilio Pucci и Hermès, возможно, остался бы незамеченным, если бы темой не загорелись Донателла Версаче и молодой британский дизайнер Ричард Куинн, чей показ посетила сама королева Елизавета II.

Платья в духе "благородная цыганщина" могут быть сшиты из одной и той же ткани, а могут представлять собой комбинацию из нескольких – с разными цветочными, геометрическими, абстрактными и любыми другими узорами. Большой выбор не только самих платьев, но и брендов, которых охватила "цыганская лихорадка". На выбор уже сейчас – короткие платьица Versace, как в 90-х, авангардные – от Richard Quinn и классические платья-рубашки Zara и Emilio Pucci.