Платье + брюки: безупречный тандем на август

Обычно, в это время года модные сайты, блогеры и инфлюенсеры вовсю рекламируют купальники, парео и солнцезащитные средства, но в этом году актуальными для большинства остаются лишь солнцезащитные средства, шляпы и очки. Впрочем, даже родной город может стать местом, где отпуск можно провести стильно и с толком. Рекомендуем приглядеться к одному из классических трендов, который в этом году можно увидеть повсеместно - платью с брюками.

Такой тандем больше всего напоминает традиционную одежду индианок. Свободные шаровары или брюки с запахом и туника или отрез ткани, повязанный вокруг тела - универсальная комфортная одежда для жарких регионов, которая защищает кожу от лучей солнца и дарит прохладу. Подобные мотивы можно увидеть в традиционной одежде жительниц мусульманских стран. Но в летнем сезоне большинство дизайнеров - от хайповых Jacquemus и Peter Do до классиков Dries Van Noten - взяли этот прием на вооружение, интерпретировав его в самых разных вариантах. Например, Jacquemus предлагает экстравагантное сочетание грубых брюк-карго и романтичного макси-платья, в то время как Джонатан Андерсон берет на вооружение более классические приемы стилизации и предлагает носить длинные топы с шароварами или брюками-палаццо. Другой подход у Дриса ван Нотена - бельгийский дизайнер выбирает более экстравагантный подход и предлагает сочетать нарядные шелковые топы с удлиненной баской со строгими брюками и ботильонами на каблуках. Для тех, кто хочет применить тренд для строгого дресс-кода, подойдет вариант с платьем-рубашкой и брюками со стрелками. Такие комбинации можно найти у Питера До - собственно, дизайнер и прославился смелыми сочетаниями юбки и брюк, которые он предлагал в предыдущих коллекциях.

В качестве вдохновения также можно обратиться к звездам стритстайла. Самый распространенный (и безопасный вариант) - это нейтральное платье-рубашка с таким же нейтральным низом, например, джинсами или светлыми брюками из льна. Но более интересной будет комбинация двух принтов - причем, они не должны сочетаться ни по цвету, ни по характеру рисунка. Но в этом случае будет предпочтительно выбрать одну текстуру материалов. Для тех, кто мечтает выделиться, подойдет экстравагантная комбинация платья в неоромантическом стиле с рукавами-буффами или объемным декором, а в качестве низа - простые джинсы, которые будут контрастировать с верхом.