Носить перчатки летом? Да!

C наступлением лета от одежды хочется избавиться по максимуму, но не в этот раз. Перчатки, в нашем сознании связанные с холодным временем года, могут стать главным летним аксессуаром. Тому есть несколько причин, среди которых и исключительно утилитарная – они могут стать неплохим санитарным барьером. Но в первую очередь, давайте признаем, это просто красиво.

Хотя происхождение перчаток неясно, первые упоминания датируются еще гомеровской "Одиссеей", написанной в 440 году до н.э. Лаэрт, отец Одиссея, надевает перчатки, чтобы не поранить руки о кусты. Перчатки были частью папского облачения в 10 веке – религиозная одежда должна являлась символом чистоты и непогрешимости. Но свое место в общей культуре они заняли примерно в 13 веке, став обязательной частью одеяния воина. В Париже возникла "Гильдия перчаточников" или гантье, сделавших изготовление перчаток ремесленным искусством, требующим пяти лет обучения. Обычно они шились из шелка, шкур животных или очень дорогой ткани, называемой самит. Проблема была в том, что процесс дубления некоторых материалов оставлял специфический запах. Жена короля Генриха II Екатерина Медичи решила эту проблему в 16 веке, изобретя надушенные перчатки. Медичи считалась влиятельным политическим лидером и, как бы мы сказали сейчас, инфлюенсером. Она прибыла ко французскому двору со своим личным парфюмером Рене ле Флорентином. Надушенные перчатки стали трендом, что сделало вязаные перчатки значительно менее желанными – все-таки кожа дольше хранила аромат.

В 20 веке балом правил стиль ар-деко, а вместе с ним - и сюрреалистичные дизайны Эльзы Скиапарелли. Среди самых знаменитых ее работ были перчатки с ногтями и перчатки со шнуровкой. Во время войны перчатки среди гражданского населения стали рассматриваться как ненужная прихоть, но уже в 50-х, с подачи Кристиана Диора, они быстро вернулись в моду. Перчатки того периода активно украшались вышивкой, аппликациями и декоративными камнями. Моду стимулировало массовое искусство – от фильмов с Мэрилин Монро (например, всем знаком культовый образ в розовом атласном платье с бантом и длинными перчатками, обвитыми бриллиантовыми браслетами от дизайнера Уилльяма Травилы в "Джентльмены предпочитают блондинок") и Одри Хепберн (длинные черные перчатки по локоть в "Завтраке у Тиффани" и короткие в "Римских каникулах") до музыкальных клипов Мадонны (Material Girl – главный хит 80-х). В целом, именно Мадонна вернула интерес к перчаткам в период 70-х-80-х годов, когда первая волна феминизма практически вычеркнула их из женского гардероба.

Последние пару десятилетий, прошедших под девизом утилитарности, перчатки использовались исключительно из нужды, а потому период их носки приходился только на холодное время года. Сегодня молодые дизайнеры возвращают этот аксессуар в гардероб. Это успешно делает Марин Серр, представляя перчатки-татуировки, которые напоминают рисунки на теле. Можно найти и мономарки, которые сделали себе имя исключительно на этой детали гардероба. Например, британский бренд Tlabel прославился за счет полупрозрачных и, стоит признать, чрезвычайно эротичных перчаток, которые рекомендуется носить ни с чем. Но если в ваши планы не входит шокировать соседей, выбирайте перчатки под цвет основного наряда, или же просто берите прозрачные или телесные варианты, украшенные вышивкой или аппликациями.