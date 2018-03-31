12 костюмов цвета мороженого на весну

Ранее мы писали о популярности весенних пальто в пастельных оттенках. У брючных костюмов тоже весеннее настроение. Power suit лимонного, лавандового, мятного, клубничного и фисташкового цвета возглавляет топ обзяательных покупок на весну и лето. Мы видели их на показах Victoria Beckham, Céline, Ermanno Scervino, Max Mara, Joseph, Acne Studios, а также на улицах Нью-Йорка, Милана и Парижа во время Недели моды.

Сладкие оттенки чаще всего ассоциируются с чем-то женственным – платьями, например. В этом смысле дизайнеры перехитрили всех. Цвета мороженого и десертов они применили в работе с объемными пальто и костюмами мужского кроя. Нежные оттенки убрали присущую им строгость, но не скатились в слащавость и инфантильность, свойственную этой цветовой гамме.

С точки зрения стайлинга брючный костюм пастельного оттенка очень простой. В офис его можно дополнять водолазкой или блузой/рубашкой той же гаммы, за пределами работы – белой футболкой или вообще надевать на голое тело.

С обувью еще проще – выбирайте белые туфли (или ботильоны, если крой брюк позволяет), кроссовки, яркие мюли и босоножки. А также дополняйте образ крупными серьгами и прозрачным пакетом.