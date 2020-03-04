Апоклапсис, виниловые ботфорты и фламенко: чем запомнилась парижская неделя моды

В этом году недели моды были омрачены бесперебойным потоком проблем с самого начала. Нью-йоркская неделя моды переживает самый большой кризис за всю историю - большинство хэдлайнеров отказались от участия в ней, в Лондоне экоактивисты обсуждают и ставят под сомнение нужность недель моды в период экологического кризиса, а на миланской неделе моды случилась самая крупная вспышка коронавируса в Европе. Главный редактор Business of Fashion Имран Амед даже сообщил, что планирует на время прекратить любые публичные контакты после недели моды и отправиться на полный чек-ап. Но финальная парижская неделя моды прошла без видимых эксцессов - а потому сегодня мы расскажем о самых интересных показах.

Saint Laurent

Неделя стартовала с показа Saint Laurent, локацией для которого стала уже привычная площадь Трокадеро, с которой открывается вид на главную достопримечательность города - Эйфелеву башню. Новая коллекция получилась совершенно отличной от всех предыдущих работ и курса, заданного Эди Слиманом. Впервые за долгое время в коллекции появилась экспрессивная палитра цветов - фуксия, зеленый, фиолетовый, розовый и голубой составили конкуренция классическому черному. Также Энтони Ваккарелло отошел от выраженной сексуальности - несмотря на присутствие латекса и облегающих силуэтов, в коллекции не было характерных мини-платьев, вырезов, сетки и кожи, которые были заменены идеальными пиджаками, юбками-карандашами, блузами и латексными ботфортами.

Lanvin

В этом сезоне Lanvin стал хэдлайнером парижской недели моды. Многострадальный бренд, в котором за три года сменилось несколько креативных директоров и владельцы брендов, кажется, возвращается в форму. В 2018 марку оставил Оливье Лапидус, и почти год будущее марки было туманным. Но буквально недавно новое руководство дома назначило на место креативного директора Бруно Сиалелли - бывшего дизайн-директора мужской линии Loewe, также работавшего с Николя Жескьером и Александром Вэнгом. Под его руководством марка "ожила" - в своей первой коллекции Сиалелли создал сильную линейку аксессуаров, которые вполне могут стать хитами (в частности, мягкие клатчи), а в качестве вдохновения для одежды обратился к архивным образам, созданным еще Жанной Ланван.

Kenzo

Еще один дебют состоялся в Kenzo - после ухода основателей Opening Ceremony Кэрол Лим и Умберто Леона, марку возглавил Филипе Оливейра Баптиста. Португальский дизайнер ранее работал в Lacoste, куда ушел, пожертвовав собственным брендом. Свою первую коллекцию в Kenzo он назвал Going Places, и посвятил ее путешествиям. Панамы, джеллабы, жилеты с карманами, юбки-трансформеры и штаны, которые конвертируются - вся коллекция получилась многофункиональной и практичной, что, по словам дизайнера, и было его главной целью. Также для коллекции были созданы специальные принты в сотрудничестве с португальским художником Хулио Помаром.

Loewe

Одним из лучших шоу парижской недели моды стал показ Loewe - Джонатан Андерсон показал очень цельную и проработанную коллекцию, в которой полностью сконцентрировался на одежде. В очередной раз он предпочел обратиться к испанской истории дома. Ключевые акценты были сделаны на массивные воланы, большие остроконечные воротники и драпировки, напоминающие элементы платьев танцовщиц фламенко. Дизайнер не обошел вниманием аксессуары. Их было совсем немного, но дизайн для них создавал победитель премии Loewe Craft Prize, мастер по керамике Такуро Кувата.

Balenciaga

Самым зрелищным шоу по праву можно назвать Balenciaga - в зале была создана масштабная сценография, изображающая наводнение. Гости сидели внутри "затопленного" помещения, с таким расчетом, чтобы видеозаписи пожаров, наводнений и землетрясений, транслирующиеся на потолке, отражались в воде. Таким образом, Демна Гвасалия продолжил тему апокалипсиса, которую начал в рекламной кампании - видео-ролик коллекции был снят в виде экстренного выпуска новостей, в котором сообщалось о массовых бедствиях. Модели выходили на подиум в "агрессивных" костюмах с гипертрофированными плечами, спортивных костюмах, куртках с шипами, плащах и кожаных пальто.

Chanel

Chanel продолжает свое перерождение под руководством нового креативного директора Виржини Виар. Очевидно, что Виар понемного меняет устоявшиеся догматы, принятые при Карле Лагерфельде - например, ей удалось сократить обычное количество образов (например, на прошедшем показе их было меньше 100 - всего 73), также ей удалось вывести на подиум Chanel модель нестандартного размера - голландку Джил Кортлив. В общем настроении коллекции также ощущалась либерализация - меньше классических твидовых костюмов, и больше образов с шубами, игривыми пальто розового цвета и рокнролльными косухами. Один из образов был посвящен знаковому топу Christian Lacroix, который появился на обложке первой обложке Vogue, сделанной под руководством Анны Винтур. Тогда она впервые в истории решила совместить вещь из кутюрной коллекции и джинсы из секонд-хэнда.

Louis Vuitton

Хотя Лувр пришлось закрыть из-за угрозы коронавируса, креативному директору Николя Жескьеру удалось достать главный дворец Франции как место показа. Выбор на Лувр пал не случайно - в качестве вдохновения он использовал работы европейских живописцев, созданные в период с начала средневековья до конца XIX века. Так, элементы средневекового костюма - от жакета с эполетами и аксельбантами до юбки с кружевным подолом - получили футуристичное прочтение. Так он представил, как мини-платья могли бы выглядеть с подъюбниками и пышными слоями, а классические мундиры превратил в двубортные косухи.

Hermès

По словам креативного директора Надеж Ване-Цыбульски, в поисках вдохновения она обратилась к наследию дизайнеров Андре Куррежа и Жана-Шарля де Кастельбажак, прославившегося за счет эпатажного авангардного дизайна и любви к цветовому сочетанию "красный-желтый-зеленый-синий". Так, сценография показа отсылала к его знаковым работам с узором из этих цветов, а в самой одежде прослеживалась геометричная ретрофутуристичная эстетика как в работах Андре Куррежа. Пальто из тонкой кожи и замши, платья, водолазки, широкие брюки - дизайнер не стала отходить от классических, обманчиво простых силуэтов, которые лучше всего раскрывают понятие современной неброской роскоши.