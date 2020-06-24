Парень с неблагополучного района: почему это самый популярный образ в моде

Когда социологи, антропологи и культурологи начали исследовать моду как социальный феномен, на дворе стояли уже 70-е годы ХХ века. В 1970-м году Жан Бодрийяр публикует книгу, посвященную проблемам «общества потребления», сложившегося в развитых государствах Западной Европы к 70-м годам XX века. Основываясь на экономическом и социологическом материале, автор на примере Франции дает критический анализ такого общества с философской, социологической, экономической, политической и культурной точек зрения. Он выявляет его характерные черты и акцентирует внимание на том влиянии, которое процессы, происходящие в «обществе потребления», оказывают на моральное и интеллектуальное состояние его граждан.

Одна из интереснейших мыслей, которая проскальзывает в его исследовании, такова: мода на протяжении долгого времени была инструментом социальной стратификации. Люди одеваются в определенную одежду для того, чтобы сообщить о своей принадлежности к классу, виду, группе - такая традиция характерна практически для каждой группы людей, вне зависимости от временного периода или региона. Интересно, что подобная необходимость отделять “своих” от “чужих” и подчеркивать свой статус сохранилась в развитых обществах ХХ века, где уже не было надобности в подобной сегрегации. Более того, особенно ярко эта тенденция проявлялась в однородных сообществах людей в больших городах, где превалировал тот самый средний класс.

Дом высокой моды Dior в Париже, 1946 г. Первый бутик Chanel в Париже

Тенденция окончательно закрепилась и оформилась с приходом и становлением крупных дизайнерских домов в ХХ веке. Если раньше дорогая одежда была просто дорогой одеждой, которую могла себе позволить определенная прослойка, то теперь она стала еще и модной. Баленсиага, Шанель, Скиапарелли, Диор, Живанши работали на определенную, очень узкую группу людей, которые затем транслировали эти идеи дальше - в массы. Важно, что в этот момент формируется модная пресса в том формате, котором мы знаем ее сегодня. Именно пресса окончательно закрепляет влиятельность крупных домов как трендсеттеров, которые ближайшие десятилетия будут решать, что модно, а что нет. С того момента люксовый сегмент будет неизменно ассоциироваться с дорогой выделкой кожи, качественным пошивомм и вещами, которые будут нести флер элегантности, дороговизны, роскоши (иначе, зачем их вообще покупать?).

Бодрийяр немного не дождался. В 1980-е годы установленная годами система переворачивается с ног на голову. Тогда дизайнеры совершают первые попытки перевернуть модную вертикаль, по которой работала индустрия. Так или иначе, эту нужду диктует время. Ведь 80-е - переломный момент, в который в Великобритании происходит резкий рост недоверия к политическим институтам, страной заправляют консерваторы во главе с Маргарет Тэтчер. Общие депрессивные настроения, витающие в обществе, сказываются на культурном поле - реагируют художники, музыканты и, конечно, дизайнеры. Так, молодая Вивьен Вествуд начинает одевать группу Sex Pistols, а вслед за этим создает свои первые коллекции - вдохновленные панк-культурой.

Вивьен Вествуд и Малкольм Макларен Вивьен Вествуд и Малкольм Макларен Мини-юбка Мэри Квант Мини-юбка Мэри Квант

Фактически, это первый прецедент, в котором мода ориентируется не на вкусы и потребности высшего общества (хотя, стоит признать, что мода сильно “демократизируется” еще в 60-е годы - Мэри Квант изобретает миниюбку, в мире появляется fast fashion), а на тусовку людей, которых за глаза называют “отбросами”. Ориентируется - сильно сказано, но очевидно, что стиль бунтующих яростных подростков с ирокезами на голове в рваных футболках и с сигаретой в зубах становится актуален по обе стороны Атлантики. В Нью-Йорке процветает группа The Ramones, которых продюсирует Энди Уорхол, в Великобритании царствуют The Sex Pistols. Люди, уставшие от слащавости хиппи и солнечного попа, хотели чего-то агрессивного. Так, на арену выходит панк и постпанк.

В это же время, или даже раньше, похожую эстетику в своей одежде развивает японка Рей Кавакубо - свой бренд Comme des Garçons она основала еще в 1969 году. Впрочем, здесь сложно говорить о влиянии социальных тенденций - в дизайне Кавакубо интересует исключительно сторона искусства. Но даже визуально ее работы - деконструированные, трансформирующиеся, лишенные вида привычной одежды, - кардинально отличаются от всего того, что было до этого. Она прокладывает дорогу Мартину Маржеле и другим деконструктивистам того периода, которые обозначат новое направление в дизайне и моде, где конвенциональная красота больше не имеет значения.

Но с деконструктивизмом и минимализмом (а это Jil Sander, Armani, Helmut Lang) мы отходим немного в сторону. Все-таки, дизайнеров, работавших с этим направлением интересовала не внешняя сторона, а внутренняя - так, они углублялись в исследование самого предмета одежды. С другой стороны, активно развиваются Готье, Мюглер, Versace, которые активно исследуют телесность и сексуальность - и те, и другие задвигают анархистские настроения на задний план. Все это происходит ровно до начала 90-х, когда на арену выходит гранж (опять-таки, все сопряжено с музыкальным стилем), а хип-хоп становится мейнстримом. И тот и другой жанры создаются “ребятами с соседнего двора” - отщепенцами, ребятами из неблагополучных районов, которые не могут себе позволить ничего, но за счет чего создают свой собственный уникальный стиль.

Раф Симонс, коллекция Teenage Summercamp, 1997 г. Раф Симонс, коллекция Teenage Summercamp, 1997 г. Показ Martin Margiela, 1989 г. Показ Martin Margiela, 1989 г.

В этот момент нельзя не вспомнить Мартина Маржелу, который в 1989 году проводит один из самых известных своих показов - в 20-м округе Парижа, где его моделями становятся местные подростки и дети; Рафа Симонса, который одну из первых своих коллекций посвящает неблагополучным подросткам, которых он увидел на рынке в Вене - так, в своих коллекциях он показывает многослойные образы с худи с нашивками в виде альбомов рок-групп (подростки действительно украшали себя нашивками из газет или журналов). В 1993 году Александр Маккуин показывает свои знаменитые “бамстеры” - брюки с заниженной талией, оголяющие ягодицы. Эта модель - ни что иное как дань еще одному маргинализированному комьюнити, ЛГБТ. Не отстают и другие медиумы - например, в 1995 году выходит фильм “Ненависть” с Венсаном Касселем, который моментально приобретает мировой успех.

Так, 90-е стали золотой эпохой субкультур - и как это чаще всего бывает, их движущей силой оставались подростки. Чаще всего - из уязвимых слоев населения, агрессивные, бунтующие против системы и самих себя. Неважно, что они слушали - были ли это гитарные рифы Nirvana или биты A Tribe Called Quest, так или иначе все они находились в схожей социальной ситуации. Чаще всего эта ситуация подразумевала отсутствие перспектив, размытое будущее и страх перед неизвестностью. Такие настроения, неразрывно связанные с текущей мировой экономической ситуацией, будут понятны каждому, кто хоть раз переживал подобный период. Поэтому когда в 2009 году Гоша Рубчинский выпускает на стадион своих друзей-моделей - одетых в спортивные костюмы бритых налысо мальчиков-гопников, становится понятно, что это начало еще одно кризисного периода и рефлексия дизайнера на события 2008 года, обрушившего всю мировую экономику. Сегодня, когда мир переживает одну катастрофу за другой, образ неблагополучного подростка становится еще более актуальным - даже для тех, кто никогда не ассоциировал себя с маргинализированным сообществом.