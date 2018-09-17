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Мода / Тенденции

Надо брать: цепи с крупными звеньями

Когда размер имеет значение

Надо брать: цепи с крупными звеньями

Текст: Buro247.kz

Золотые цепи с крупными звеньями – одни ассоциируют их с модой 80-90-х годов и коллекциями Versace и Moschino, вторые – которые с поп-культурой на "ты" – обязательно вспомнят звезд хип-хопа, для которых золотые цепи, особенно "витые", значили больше, чем просто модный аксессуар. Это был знак того, что ты "свой" в тусовке. Для тех, кто родился в СНГ, золотые цепи, как и малиновый пиджак, неразрывно связаны с образом "новых русских". 

В 2018 году цепи с крупными звеньями не несут в себе большой идеи, их ни в коем случае не стоит рассматривать как маркер, обозначающий представителей определённого социального класса или принадлежности человека к какой-либо культуре. Это просто классный и выразительный аксессуар, как и крупногабаритные серьги с камнями

Какой должна быть правильная цепь? Обязательно из металла, желательно желтого. Что касается цепей, то чем крупнее и шире они будут, тем лучше. 

Надо брать: цепи с крупными звеньями (фото 1)

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