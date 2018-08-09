Леопард, неон и варенки: что носить в новом сезоне

Август – лучший месяц, чтобы составить гардеробный wish-list на полгода вперед. С базовыми вещами вы разберетесь сами, а вот то, что будет модно и что поступит в магазины, рассказываем вкратце мы. А также о трендах и вещах, которые попадают в категорию Out. По крайней мере до весны 2019 года.

In – неоновые оттенки, Out – желтый цвет

Кажется, сделав желтый цвет оттенком лета 2018 года, дизайнеры нас готовили к "кислотной бомбе". Выбирая, например, новый свитер или простую водолазку, акцентируйте внимание не только на фасон и ткань, но и на цвет. Пусть он будет бескомпромиссным - неоновым.

In – пэчворк, Out – минимализм

"Народное творчество" против чистых цветов и линий. Возникла техника пэчворк из-за нужды, в далёком прошлом швеям элементарно не хватало тканей (особенно ситца), чтобы сшить платье. Из-за дефицита в ход шли разные лоскуты тканей, порой совершенного не гармоничных фактур. В 2018 году пэчворк - игра дизайнеров с собственной фантазией. Игра красивая и сложная.

In – леопард, Out – цветы

Да, леопард, главный принт сезона. Для кого-то он по-прежнему ассоциируется с чем-то неприличным и излишне эксцентричным. Но этот негативный флер, на самом деле, сильно надуманная и преувеличенная история. Леопард - это про смелость и силу. Разве не это нужно всем современным женщинам?

In – варенки, Out – темный деним

Вареный деним - попса 80-х. В хорошем смысле этого слова. В свое время вареные и рваные джинсы прославили Шер и Мадонна. В новом сезоне можно выбрать что-то одно - вареные джинсы или объемную куртку, но круче, конечно, смотрится total look. Благо, овладевать техникой варения джинс не нужно - за нас все сделали бренды.

In – американа, Out – спорт

Как бы хорошо не продавался спорт, как бы им не были одержимы миллионы людей, девушек в велосипедках, спортивных трениках и худи в новом сезоне станет значительно меньше. А переоденутся они, скорее всего, в подружек ковбоев. Кружевные блузы, куртки из замши с бахромой, рубашки с накладными карманами, кожаные брюки, высокие ковбойские сапоги и шляпы - американское наследие шагает по планете.

In – костюм в клетку, Out – однотонный брючный костюм

Запомните словосочетание heritage suit. В новом сезоне вы его встретите не раз на страницах глянцевых изданий. Брючные костюмы все ещё жутко актуальны, но на смену однотонным пришли костюмы в клетку. С очевидным ретро-настроением. Возможно, такие носили ваши бабушка и мама. Теперь очередь за вами.

In – ультракороткие платья для вечеринок, Out – льняные миди платья

Скорее всего, ваше лето прошло под лозунгом "удобное льняное платье везде, всегда и по-любому поводу". Тема расслабленных платьев полностью раскрыта. Наступающая осень должна быть зажигательной. Провести ее стоит в ярком и коротком платье.