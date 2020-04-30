Очки как искусство: пять брендов оптики для тех, кто любит детали

Сегодня очки выполняют не только полезные функции - защиты от солнца или оправы для линз. Современные марки активно экспериментируют с очками как с аксессуаром, который ввиду своего удачного расположения может быть козырем всего образа и перетянет все внимание на себя. Сегодня мы расскажем о нескольких брендах, которые создают интересную в дизайнерском и функциональном плане оптику и оправы.

Fakoshima

Fakoshima - российский бренд оптики, основанный дизайнером Константином Шиляевым. Когда он работал оформителем витрин в Bosco, его работы также начали публиковать в зарубежных книгах по графическому дизайну - тогда он и придумал псевдоним Fakoshima, в котором зашифровал первые буквы своего имени и фамилии. Его очки - настоящий авангард мира оптики. Футуристичные формы, однако, не мешают функциональности, и несмотря на оригинальный дизайн их никак нельзя назвать непрактичными или чересчур фриковыми. Сегодня бренд вышел далеко за рамки России - его очки носит Ройшн Мерфи, Ники Минаж и голливудский стилист Биа Окерлунд.

Gentle Monster

В 2011 году предприниматель Ханкук Ким создал бренд Gentle Monster, который создал тренд на оптику как самостоятельный аксессуар. Сегодня это самый известный модный бренд очков, который делает коллаборации с брендами уровня Fendi и получает инвестиции от Arnault Group. При поиске идеи бренда, Ханкук заметил, что никто до этого не относился к очкам как к произведению искусства. Так появились нестандартные и порой совершенно экстремальные модели очков, а также магазины, больше напоминающие музеи современного искусства. Это решение предвосхитило появление соцсетей, сделав Gentle Monster пионером на рынке нестандартных футуристичных очков, которые сразы выделяли своего обладателя из толпы.

Poppy Lissiman

Poppy Lissiman - австралийский бренд аксессуаров, но прославившийся в первую очередь за счет очков. Поппи открыла свой первый магазин в 19 лет, где продавала сумки и оптику собственного производства. Международный успех пришел с моделью очков Le Skinny - тонких черных оправ в стиле “Матрицы”. В 2018 году в них часто можно было увидеть сестер Хадид, что принесло Poppy Lissiman толпы покупателей со всего мира. Сегодня ее очки продаются на международных ритейл-платформах, а основным двигателем торговли по-прежнему является Инстаграм - в первую очередь за счет ярких, привлекающих внимание образов и оригинального, но носибельного дизайна.

Lesca

Если все предыдущие марки сделали себе имя через соцсети, то история французского бренда Lesca - это про традиции, наследие и ремесленный труд. В 1964 году Жоэль Леска создал свою первую коллекцию оправ в небольшой мастерской в квартале Секретан, в 19-м округе Парижа. Его дело продолжили сыновья Матье и Бертран. Lesca - это очень классические буржуазные оправы в стиле ар-деко из дерева и металла, сделанные вручную. Сегодня в таких легко представить студентов-интеллектуалов и богемных посетителей Латинского квартала, и именно этот образ помогает Lesca продаваться по всему миру. Интересно, что марка собирает уже винтажные модели очки, и также перепродает их.

MØY ATELIER

Создатели нишевого бренда MØY Atelier подходят к созданию очков со всей возможной серьезностью - создание одной пары может занять несколько месяцев. Сам бренд основан в Лондоне, материалы для него закупаются в Италии и Франции, а позже переправляются в Японию, где собираются местными мастерами. Создатели оправдывают такие жертвы тем, что получившиеся очки можно рассматривать как реальное произведение искусства, где каждая деталь проработана вручную из самых качественных материалов. Очки MØY носит Кейт Мосс и Джордан Данн, а британский Vogue назвал их топовым производителем оптики в Великобритании.