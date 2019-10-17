Объект желания: спортивная одежда на каждый день Norba

Пожалуй, нет ничего более удобного на свете чем эластичные лосины, мягкие треники и спортивные лифы вместо бюстгальтеров. Но чаще всего эти вещи остаются в разделе "спортивной формы" и максимум надеваются при выезде на дачу по выходным. Сестры Ольга и Елена Норба посчитали это несправедливостью и создали марку Norba, которая прославляет одежду essentialwear.

Девушки придумали этот термин в 2018 году - так они назвали лаконичную спортивную одежду, которая также подходит для повседневных образов. "Большая часть спортивной одежды на рынке - яркая, цветастая, с большими логотипами. Нам же хотелось что-то минималистичное, подчеркивающее естественный оттенок кожи. Нас вдохновляет естественная женская красота какая она есть", - рассказала основательница марки Ольга Норба в интервью Vogue.

В Штатах лосины уже стали частью повседневного гардероба, не в последнюю очередь благодаря Ким Кардашьян, которая регулярно появляется в лосинах на публике и успешно стилизует их с кроссовками, каблуками и топами. Но это пока исключение из правил, которое пока не прижилось в наших стран. Правда, год назад весь мир снова сошел с ума по велосипедкам, которые раньше ассоциировались исключительно с велоспортом и бегом. Такая форма многофункциональна - в ней можно пойти в спортзал или на йогу, а в дни без спорта они могут заменить джинсы и майки. В качестве вдохновения можно обратиться к образам принцессы Дианы - леди Спенсер очень любила миксовать спорт и casual, и ее нередко можно было увидеть в лосинах, пуловере и строгом пиджаке.