Объект желания: маленькое джинсовое платье

Дни становятся длиннее, а ночи короче - весна, несмотря ни на что, наступает по всем фронтам. Cамой весенней вещью наступающего сезона можно назвать короткое джинсовое платье - кому-то оно покажется чересчур инфантильным, а для кого-то станет идеальным оммажем 90-м.

Isabel Marant, Spring 2021 Dolce & Gabbana, Spring 2021

Маленькое джинсовое платье - логичное продолжение тренда на стиль середины 90-х годов. Если вы поклонник "Друзей" или "Офиса" - стоит присмотреться к образам Моники Геллер или Рейчел Грин, которые обстоятельно иллюстрируют наиболее актуальные тренды сегодняшнего дня. Это джинсы клеш на средней талии в сочетании с трикотажной кофтой на пуговицах, минималистичные платья, mom- и dad-jeans, трапецевидные мини-юбки и сабо. Джинсовое мини-платье - не совсем классическая вещь того периода (тогда были более популярны комбинезоны), но сегодня его по праву можно назвать символом ностальгии по тем временам, когда джинсовый тотал-лук был самым популярным трендом.

Может показаться, что этот фасон больше в духе рок-н-ролльных 70-х, но дело в фасоне - сегодня популярны нежные и романтичные, практически кукольные модели. Советуем обратить внимание на объемные рукава-воланы от Celine, двухцветное асимметричное мини от Dolce&Gabbana и платье-бюстье с оборками от Isabel Marant. Оптимальный и подходящий для всего вариант - платье с короткими прямыми рукавами, юбками трапецией или А-силуэта. Его удобно и легко стилизовать практически со всеми вариантами обуви - будь то резиновые сапоги, ставшие популярными не без участия Dior и Bottega Veneta, сумки из денима, вторящие платьям, и высокие фактурные ковбойские сапоги, в стиле классической французской девчонки, которую постоянно изображает Изабель Маран.