Объект желания: крошечные сумки

Недавно мы писали о самых модных аксессуарах, и последние пару сезонов в эти списки неизменно входят маленькие сумочки - сейчас их можно найти в коллекциях каждого второго бренда. По форме нет ограничений - это могут быть уменьшенные версии классических моделей вроде почтальонки, тоута и клатча. Обычно в такие помещается самый минимум - телефон, пару ключей и маленький блеск для губ. Более того, такие миниатюры начала появляться и в мужских коллекциях. Их предлагается носить на шее и в руках.

Но сегодня мода склонна к гипертрофии - и недавно популярность приобрели микросумки, чей размер не превышает размер ладони. В такую не помещается даже телефон, и максимум, который можно туда положить - кредитная карта и один ключ. Впрочем, носить такую сумку в практических целях не представляется возможным, как уверяет Симон Порт Жакмюс, один из первых внедривших этот ироничный тренд. Например, свою миниатюра La Chiquita он советует носить вместе с полноразмерной версией. Dolce & Gabbana пошли дальше - свою крошечную сумку они поместили на браслет, превратив ее в украшение. Еще один вариант - в качестве подвески по примеру Emporio Armani или в качестве брелока в дополнение к "главной" сумке как у Aigner.

Если нет желания покупать новый и, признаем, не самый практичный аксессуар, возьмите на вооружение обычный кошелек - главное, чтобы он был необычным. Пусть это будет винтажный кошелек на застежке или же классический портмене с декором и аппликациями.