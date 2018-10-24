Надо брать: кожаное платье

Последняя модная новость (одним она не понравится, другим – наоборот): кожаное платье стало пуританским. Да, один из главных предметов гардероба истинной femme fatale больше не про соблазнение, а про нравственность. Это перевоспитание – следствие глобального тренда на "новую скромность", феминизм, интеллектуальность. Облагородили кожаные платья буквально все дизайнеры, за исключением, наверное, Энтони Ваккарелло, Эди Слимана, Александра Вотье, Донателлы Версаче и все те, в чье ДНК-бренда вшит код сексуальности. Нет, селебрити и звезды Instagrama как носили обтягивающие кожаные платья, так и будут носить. Но наряду с ними появилась альтернатива для тех, кто хочет выглядеть в наряде из благородного материала действительно благородно.

На фоне тренда особое внимание заслуживают знакомые всем платья-рубашки. У них – второе рождение и новая волна популярности. Они выглядят так же, но теперь сшиты из гладкой, лакированной или перфорированной кожи. Украшены ремешками, многочисленными молниями, клепками и карманами. Длина – стандартная – чуть ниже колен. Низ при этом может быть ассиметричным, на талии может скрываться скрытый корсет и прорези, а на рукава нашиты большие манжеты. Подружиться с нынешними кожаными платьями может любая обувь – от классических лодочек и сапог с широким голенищем до кроссовок.