Надо брать: белые джинсы

С каждым годом всё больше покупателей отходят от концепции покупок остромодных вещей и концентрируются на осознанном потреблении. Тренды больше не приводят в восторг. Вместо этого потребитель расценивает каждую вещь как модную инвестицию, которая прослужит ему верой и правдой не один сезон и будет актуальной и сегодня, и через сезон, и даже через пять лет.

Велосипедки, сумки-авоськи – это весело. Но где найти в этом круговороте мимолётных тенденций зону комфорта? Ответ есть: в простых белых джинсах, которые стали очень популярными в этом сезоне.

Какими должны быть белые джинсы? В идеале – прямыми и свободными. Чем они свободнее, тем интереснее получается образ. Можно, например, купить джинсы на размер или на два больше – те, которые будут держаться на талии или бёдрах только за счёт ремня. Ткань таких джинсов не должна тянуться. Идеально, если на них не будет дырок. Необработанные края – по желанию. Но лучше вообще выбирать самые простые, на первый взгляд самые непримечательные. Парадокс в том, что они и самые модные, и вечные.