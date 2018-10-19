Монотонно, монохромно, красиво: одеваемся "цвет в цвет"

Резкое похолодание вводит в ступор. С одной стороны, в холодную погоду хочется одеваться исключительно тепло и уютно, с другой – выглядеть при этом модно, но не задумываться о модных цветовых сочетаниях. Не ломая над этим вопросом голову, предлагаем одеваться с головы до ног в один цвет. Выбор велик: можно остановиться на традицинно осенних оттенках – бежевых, серых, кирпичных и бордовых, или отдать моде должное и одеться полностью в красное, розовое или желтое. Монохромность и монотонность – это теперь не только "тепло и уютно".

В 2018 году практика подбирать одежду по цвету – редкость. Практически никто не пользуется таблицами сочетания оттенков и не подбирает к синему цвету условно желтый. Отчасти эффектность сегодня – в простоте, в нашем случае – в однотонной гамме. А какой она будет – базовой или трендовой – каждый решает для себя сам. Собрать монохромный образ можно легко и быстро. Для начала стоит определиться с цветом и подобрать максимально подходящие друг другу оттенки. Проще всего в таком случае с костюмами, с ними образ наполовину уже готов. Останется лишь подобрать водолазку или рубашку в цвет и верхнюю одежду.