Важно ли быть \"своим\" в модной тусовке, чтобы тебя покупали?

На днях Демна Гвасалия, основатель самого популярного и медийного бренда последних лет, отказался от своей позиции в Vetements. 5 лет назад находчивые братья (брат Демны, Гурам, решает все бизнес-вопросы в Vetements) произвели фурор. Во-первых, откровенными отсылками к работам Мартина Маржелы (у которого Демна стажировался), во-вторых, совсем иным взглядом на вещи - это была униформа, субкультура, костюм, но совсем не та привычная нам одежда, которая призвана сделать нас привлекательнее. Очень скоро появилась целая группа брендов, для которых ирония стала главным объектом продажи. Y/Project, Off-White, Heron Preston, Palm Angels, Martine Rose и, конечно, Gosha Rubchinskiy - строго говоря, их нельзя назвать эпигонами (тем более, что некоторые появились даже раньше), но свет софитов сосредоточился в основном на Vetements.

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Разумеется, Демна не был первым - он переработал идеи великих и облек их в форму того, что успешно продается сегодня. Рэй Кавакубо, Мартин Маржела, Иссей Мияке - эти люди также делали statement своими коллекциями, но их работы скорее можно было отправить с подиума на музейную полку. Демна же продал нам снег зимой - худи, брелки, майки и треники по цене дорогих кожаных изделий. Cамые богатые и знаменитые захотели походить на неблагополучных подростков с района и платили за это бешеные деньги. Мода потмодерна, ирония, возведенная в абсолют, протест против истеблишмента, населяющего моду - так звучали передовицы всех модных изданий. Vetements и правда вершили революцию. Они доказали, что уродство - это новая красота. Бренд сформировал вокруг себя новое комьюнити. Случился парадокс: марка, изначально построенная на повторении, заимствовании и оммажах, неожиданно создала новый продукт, новую субкультуру.

Не менее громкая новость прозвучала два года назад - Фиби Файло покинула Céline. В какой-то степени ситуация была схожей. Фиби создала "образ современной женщины", интеллектуалки от мира моды, отрешенной от трендов, маркетинговых ходов и всесущей сексуальности. Опять-таки, эта эстетика была далеко не нова - именно она лежит в основе брендов вроде Jil Sander, Max Mara и Helmut Lang, появившихся много раньше. Но удачный посыл и правильно выстроенная коммуникация помогли сформировать сообщество вокруг марки. Сообщество верное, отчаянно влюбленное и платежеспособное. И после ухода Файло образовался вакуум. Правда, ненадолго. Нишу с удовольствием заполнили марки, которые давно работали в подобной стилистике, но оставались в стороне от медийного шума.

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Перенесемся еще дальше, в 2016 год. Эди Слиман складывает бразды правления в Saint Laurent, где за четыре года он перекроил марку вдоль и поперек. Фанаты заламывают руки, а руководство принимает решение взять на работу человека с идентичным видением. Секс, избыточная худоба, много черного - этой траектории бренд следует до сих пор. Вокруг бренда опять-таки складывается свое сообщество, которое вышло за рамки одежды и уже стало определенным образом жизни. Образуются и марки-сателлиты, которые эксплуатируют подобную эстетику и привлекают на свою сторону уже существующих фанатов. Недавно закрывшийся бренд Anthony Vaccarello, Alexandre Vauthier - среди главных.

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Сейчас мы наблюдаем интересную ситуацию в моде. Каждый, кто связан с индустрией, чаще всего причисляет себя к определенному лагерю - основные мы перечислили чуть выше. Подобное разделение началось еще в 80-х годах, когда появились первые отщепенцы - последователи концептуальных бельгийских и японских дизайнеров, которые предпочитали черные хламиды сексуальности от Versace. Но важно понимать, что сегодняшние маркетинговые средства позволили трендам приобрести поистине пугающие масштабы. И если в 80-х все это происходило скорее хаотично, то сейчас это - тонкая работа маркетологов. Модным брендам важно выходить за пределы самой моды, и чуть глубже заходить в жизнь потребителей. Например, мы можем долго смеяться над скотчем от Рафа Симонса или скрепки от Миуччи Прада, но ведь эти вещи продаются, а значит, кому-то все-таки нужны. Обычным парфюмом или палеткой теней уже мало кого заинтересуешь.

Разумеется, отдельно всегда будут стоять мастодонты индустрии - Prada, Dior, Chanel, которые создают собственный канал коммуникаций, основанный исключительно на силе своей истории и бренда. Но сейчас мы сталкиваемся с ситуацией, когда не таким большим маркам проще примкнуть к какому-то движению с уже сформированной аудиторией. И тут под вопрос попададает самое молодое из комьюнити - хайпбистовское. Оставшееся без двух ключевых идейных вдохновителей - Рубчинского и Гвасалии - оно рискует исчезнуть в скором времени. Просто слишком мало времени прошло для того, чтобы нарастить корни в этой индустрии. С другой стороны, с нами остается Вирджил Абло и Ким Джонс, и именно они поведут юных хайпбистов к новым горизонтам.

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И тем более интересно будет смотреть на то, как развиваются совсем небольшие независимые бренды с уникальной (хотя сейчас это слово себя уже скомпрометировало) эстетикой. Тот же самые Richard Quinn или Rodarte - вполне возможно, новый виток модной истории будет за ними.