Хотя связь моды и политики далеко не всегда очевидна, она существует уже на протяжении многих веков. Двадцатый век и изобилует примерами того, как одежда становилась одним из немногих способов самовыражения в руках маргинализированных групп. Примеров сотни. Суфражистки переодевались в мужские костюмы, выражая протест против опрессивных гендерных норм, во время Второй мировой войны французские женщины использовали шляпы и аксессуары, чтобы противостоять нацистской оккупации, ЛГБТ-сообщество использовало дресс-код, чтобы выразить свою идентичность - и это лишь одни из немногих примеров, когда мода становилась частью и оружием протеста. Корни этого взаимодействия уходят еще в период Средневековья. Но здесь интересен и обратный процесс - как часто протесты вдохновляли дизайнеров на создание? Рассказываем о самых интересных примерах.

Эжен Делакруа, «Свобода на баррикадах», 1830 г. Иллюстрация Гавроша к роману « Отверженные» В. Гюго

Великая французская революция

1789 год, исторический рубеж для Франции. В стране происходит крупнейшая в истории трансформация социальных и политических норм, свержение монархии и провозглашение Первой французской республики. Именно тогда рождается знаменитый слоган "Свобода, равенство и братство", который будет характеризовать общественное устройство Франции ближайшие пару столетий. Массовые народные протесты, восстания и сопротивления вдохновили сотни творцов по всему миру - от Виктора Гюго до Карла Лагерфельда. Впоследствие массовые протесты будут ассоциироваться именно с Францией, и не зря - эта страна фактически подарила культуру протеста миру. И этот факт не мог не отразиться на моде. Так, одним из условных символов революции, наравне с Марианной (символ Французской республики, а также прозвище Франции с 1792 года), был Гаврош - мальчик 11-12 лет, выступавший наравне с солдатами. Огромная кепи, закрывавшая лоб, свободный сюртук или жилет, широкие короткие брюки, ботинки и белая рубашка - этот образ знаком каждому из нас. И сегодня это один из самых часто повторяемых образов в моде, которые по-разному интерпретировали модельеры каждой эпохи - от Шанель до Эди Слимана и Рафа Симонса.

Зотин И.,Кавашкин Б. «Красные косынки », 1981 г.

Революция 1917 года в России

Крупнейшее событие в истории не могло не отразиться на одежде - так или иначе, революция изменила каждый аспект жизни. Как это отразилось на внешнем виде? Революция стерла границы между сословиями, в принципе упростила облик человека - об этом нередко сетуют все историки моды, считая что революция "убила" настоящую моду, поддерживаемую аристократами. Женщины перехватывали у мужчин функции в обществе, приходили в новые сферы, которые до этого считались исконно мужскими - армия, политика, юриспруденция, строительство, хозяйство. Эмансипация, которой в то время добивались их товарки на Западе, была подарена советским женщинам государством. Они начали заниматься спортом, ходить на митинги, посвящать себя общественной деятельности, поэтому мода и украшательство постепенно исчезали из их жизни как буржуазный пережиток. Мода не важна, одежда в первую очередь должна быть свободной - так звучал лозунг того времени. Главным символом и атрибутом того времени стала красная косынка, которая с тех пор неизменно ассоциируется с новым рабочим классом.

"Лето любви" 1967 года в Америке

"Лето любви" - одно из самых известных мировых событий, которое вошло в историю как пример социального, культурного и политического бунта без насилия. В июне 1867 года в Сан-Франциско собралось более ста тысяч хиппи с разных уголков страны, чтобы открыто заявить о контркультуре хиппи, которая формировалась с периода 60-х годов. За что ратовали хиппи? Военное разоружение, свободное употребление наркотиков, равное распределение благ, свободная любовь, жизнь в коммунах - то есть, полный отказ от традиционных ценностей американской системы, где во главе угла всегда стояла семья и материальный успех. До сих пор социологи и культурологи не могут договориться, что все-таки было первопричиной появление подобного движения. Было ли это желание реальных социальных перемен в обществе, которое было дискредитированно военными конфликтами, либо же главной причиной стало широкое распространение наркотических веществ? О положительных и отрицательных итогах тех событий судить до сих пор сложно, но одно остается ясным: эти события дали мощнейший толчок культуре во всех ее направлениях. Не обошло оно и моду. Тот самый бохо-шик родился именно тогда - с цветочными и психоделичными принтами, расслаблеными силуэтами, брюками клеш, хлопковыми блузами, сумками-почтальонками и многими другими атрибутами хиппи-эстетики.

Фото: Bruno Barbey/Magnum Photos Фото: Gilles Caron/Fondation Gilles Caron Фото: Bruno Barbey/Magnum Photos

Майские события во Франции 1968 года

Вряд ли другие народные волнения так ярко отражались в мировой культуре как эти. Знаменитые студенческие волнения 1968 года во Франции во многом отражены во французской "новой волне", музыке, искусстве и, конечно, моде. Почему так получилось? Дело в том, что это была не политическая революция, как это было раньше во Франции, а культурная и социальная революция, которая за поразительно короткое время изменила французское общество. “Красный май" стал знаменательным событием, потому что это было действительно массовое движение, которое касалось Парижа, но также и провинций, которое касалось интеллектуалов, но также и обычных рабочих”,- рассказал Бруно Кейзанн, один из участников тех событий. Но в то же время, основной движущей силой тех событий была именно молодежь, студенчество, потому что ситуация того времени касалась непосредственно молодого поколения. Лейтмотивом тех событий был бунт против всего, что олицетворяла предыдущая эпоха. Если сейчас для нас культ юности - это норма, то тогда все было с точностью наоборот. Выпускники университетов моментально окунались во взрослую жизнь, и взрослая жизнь - в самом стереотипичном ее понимании, с семьей, домом и стабильной работой - подразумевалась единственным идеалом, к которому должен был стремиться гражданин. Традиционные ценности впервые подверглись такой яростной атаке, аналогов которой сложно найти до сих пор. Бунтующие бастовали против всего - любого неравенства, материализма, корпоративной культуры, идеалов консьюмеристского общества. Сейчас сложно выделить единую линию, которой придерживались митингующие, так как фактически они протестовали против всего. Но именно после этих событий покатилась волна других крупных волнений в остальных странах мира - "пражская весна", "культурная революция" в Китае и многие другие студенческие общины были охвачены этими настроениями. Говорить в контексте моде о влиянии этих событий сложно - здесь нельзя выделить конкретные предметы, скорее, это были определенные тенденции. Быть юным стало модно. Так, в общественном сознании закрепились миниюбки, пуловеры, короткие платья-трапеции, брюки на средней талии, клеши и крупные ремни.

"Марш женщин" 2017 года

"Марш женщин" 2017 года стал одной из самых масштабных акций протеста, организованных в США - в одном только Вашингтоне в ней приняли участие более двух миллионов человек. Причиной стало объявление Дональда Трампа президентом США, а поводом - его многочисленные сексистские, женоненавистнические и просто оскорбительные высказывания. На следующий день после объявления Тереза Шук создала мероприятие в Фейсбуке, приглашая всех желающих на мирную акцию в Вашингтоне. Совсем скоро подобные инициативы возникли в других крупных городах США - Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Чикаго, Бостоне, а также в городах по всему миру - Торонто, Лондоне, Буэнос-Айресе, Мадриде и Риме, после чего было решено объединить эту акцию в одну масштабную. Хотя протест был назван как "Марш женщин", митингующие поднимали вопросы ЛГБТ-сообщества, расовых меньшинств, иммиграционного режима и режима здравоохранения - в общем, всех проблемных точек избирательной программа Дональда Трампа. Его активно поддержали знаменитости - Мадонна, Кэти Перри, Скарлетт Йоханссон, Эмма Уотсон и Эми Шумер. Большинство протестующих выбрали розовый цвет для выступления, ну а главным атрибутом стала розовая шапка-бини - в ней пришло подавляющее большинство участников и участниц. С тех пор этот предмет одежды стал символом женского движения в США и по всему миру.