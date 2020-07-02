Лен считается самым удобным летним материалом. Плотный, дышащий, не прилегающий к телу - он может составить конкуренцию разновидностям хлопка, а также отлично смотрится с обычными атрибутами летнего гардероба - соломенными шляпами, сумками из рафии, эспадрильями и купальниками. Поэтому чаще всего при словах "вещи из льна" представляются летящие халаты, блузы, рубашки и штаны-палаццо песочного оттенка.

Но в этом году морские пейзажи светят только тем, кто живет в непосредственной близости от моря - всем остальным придется довольствоваться урбанистическими ландшафтами. Но и в городе лен остается оптимальным выбором для любого выхода. Свободные оверсайз-пиджаки и кюлоты изо льна - отличная комбинация для рабочих встреч (даже если они проходят по Zoom) и передвижений по городу в сильную жару. То же самое касается свободных платьев, рубашек, шорт, туник и топов. Не стоит оставлять без внимания такие предметы как льняные тренчи - они обеспечивают максимальную защиту от солнца. Более того, из льна сегодня можно найти десятки самых неожиданных вариантов одежды - это и боди (которые точно будут лучше синтетических аналогов), мягкие сумки и даже обувь. Более того, это будут не привычные нам эспадрильи, а самые разные варианты легких летних туфлей - от мюлей до балеток, сделанных из парусины.

Единственная проблема льна - как и все натуральные ткани он очень легко мнется. Впрочем, как показывает практика, лен отлично смотрится и в смятом виде - более того, ткань от этого только выигрывает, так как становится мягче. Поэтому, если на любимой рубашке или брюках образовались складки и заломы - не спешите разглаживать их утюгом. Лучшим решением будет либо смочить ткань небольшим количеством воды, либо пройтись отпаривателем.

Еще одна отличительная способность льна - он отлично сочетается с другими тканями. Хорошую компанию ему составят как более легкие варианты типа шелка, органзы и тюля, так и плотные хлопок, тонкая шерсть, вискоза и полиэстер. Не стоит бояться сочетать даже спортивные вещи из нейлона - например, спортивные топы могут отлично смотреться с плотными широкими брюками из парусины.