Лето в офисе: меняем классические брюки на шорты

О популярности в этом сезоне шорт (которые, в принципе, не частые гости на подиуме даже в весенне-летних коллекциях), в частности, об их самой экстремальной версии – велосипедках – мы ранее писали. Но что делать тем, кому офисный дресс-код не позволяет носить спортивные велосипедки, а ношение брюк в 30-градусную жару превращается в мучение? И снова придут на помощь шорты – классического фасона, которые составят отличную компанию строгим пиджакам. Преимуществ у шорт много: во-первых, честно, очень удобно, во-вторых, модно и в-третьих, достаточно строго, если подобрать правильную модель.

Длина у шорт может быть разной, но лучше сохранять баланс – подлиннее, но не ниже колена. Если корпоративный дресс-код позволяет носить короткие шорты – пожалуйста. А любимые кюлоты можно, например, оставить для прохладной погоды. Комплекты классический пиджак + шорты стоит искать у Joseph, Thom Browne, Monse, Versace, а также у масс-маркет брендов Zara и Mango.