Вьетнамки на каблуке, плетеные мюли и другая классная обувь на лето

Купить ещё одни мюли на маленьком каблуке или удобные босоножки на танкетке? Или заменить их на что-то более интересное? Рассказываем о четырёх главных тенденциях в летней обуви

Вьетнамки на каблуке

Носить вьетнамки в городе зачастую стесняются, считая их обувью, вписывающуюся исключительно в пляжную картинку. Или той, что выручает нас после педикюра. Но больше никакого изгнания – вьетнамки можно носить в городских условиях. Опираться в этом случае можно на иконы моды 90-х или современных дизайнеров, которые "посадили" вьетнамки на элегантный каблук.

Плетёные мюли и туфли

Новый уровень комфорта – плетёная обувь из, пожалуй, самого летнего материала – рафии. Лучше выбирать действительно комфортные модели: туфли на плоской подошве, мюли на устойчивом и удобном каблуке. Их можно носить с длинными платьями (особенно изо льна), белыми джинсами, куртками-сафари и даже с классическим пиджаком и широкими шортами, которые нам заменили велосипедки. Единственный нюанс: плетёную обувь лучше не носить в дождливую погоду.

Туфли и босоножки с квадратным мысом

Обувь с острым носом пока не стоит выбрасывать, но с покупкой ещё одной пары стоит повременить. Лучше обратить внимание на её полную противоположность – обувь с квадратным мысом, очень популярную в новом сезоне. У квадратного мыса есть одно очень большое достоинство – такие туфли визуально не обрезают ногу (в отличие, например, от тех, что с круглым мысом), а удлиняют её. Поэтому носить такие туфли можно с одеждой любой длины, но эффектнее всего, конечно, с мини.

Босоножки на массивной платформе

Есть подозрение, что пару лет назад многие девушки навсегда попрощались с платформой. Раздали, перекрестились и забыли. Но лишь на время. Миучча Прада, как, наверное, единственный трендсеттер в моде, вернула босоножки на платформе на подиумы. Что из этого следует? Совершенно точно – новая волна популярности. Брать их нужно уже сейчас, достойных моделей больше чем предостаточно.