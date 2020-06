Летние сумки для города и не только: самые популярные модели

Впереди - насыщенное событиями лето, которое нам придется провести в городе. Если с приближением теплого времени года было принято доставать с недр шкафа сумки из рафии, то в этом сезоне их сменят мягкие тоуты, сумки из макраме и сумки с плотными ручками. Рассказываем, с какими аксессуарами в этом году стоит провести самые жаркие месяцы.

Сумки с твердой ручкой

Тренд на 90-е не отпускает модную индустрию уже несколько месяцев подряд - возвращаются все детали, которые мы так любили в детстве. Тут и сумки-багеты, которые принято носить подмышкой, и косынки в стиле советских работниц, и туфли с тупым носом, которые так любили героини ситкомов. Благодаря этим трендам сразу несколько небольших брендов сделали себе имя - пару лет назад еще никто не знал о марках By Far, Staud или Coperni, а сегодня их аксессуары (в основном только сумки или обувь) имеет в своем гардеробе каждая модница от Парижа до Алматы. Так, если своей популярностью сумки-багеты обязаны By Far, то Coperni однозначно могут быть ответственны за появление сумок с твердыми ручками, которые, по сути, стали еще одной версией багетов. Геометричные и минималистичные они напоминают о ретрофутуристичной эстетике 60-х годов - с их плавными линиями, архитектурным дизайном и практически ювелирной фурнитурой. Их удобно носить подмышкой и сочетать с платьями на тонких бретелях и джинсами клеш. С другой стороны, вместительность и функциональность - не их конек, но это тот случай, когда красота требует жертв.

Мягкие тоуты

Пляжи в этом году светят только тем, кто живет у большой воды большую часть времени - а алматинцы и жители столицы в их число не входят. Поэтому любимый многими формат больших пляжных сумок мог бы остаться не у дел, если бы не массовое дизайнерского помешательство на них. Крупные мягкие сумки-тоуты, в которые можно уместить полотенце, дополнительную пару обуви, косметичку, воду и книгу как никогда будут востребованы в городе. Важно, чтобы они были сделаны из мягкого плотного материала, но в то же время могли держать форму при необходимости (обычно, за это отвечает окантовка). По виду они больше напоминают пляжные сумки и в качестве материалов лучше всего выбирать плотный лен, брезент или парусину, которые можно уверенно назвать самыми удобными летними материалами.

Сумки-макраме

Макраме - это техника узелкового плетения, которая наверняка хорошо знакома вашим бабушкам, которые с ее помощью плели декоративные салфетки и панно для украшения дома. Многие сейчас могут вспомнить популярную сову, в которой хранили домашние безделушки - она сделана как раз при помощи технологии макраме. В основе этой техники лежит технология завязывания морского узла, так как изобрели ее моряки, правда, не в декоративных целях. Сегодня техника эволюционировала, и сумки, связанные по этой технологии - один из главных хитов лета. В какой-то степени, макраме - это продолжение тренда на авоськи, который неожиданно вспыхнул прошлым летом. Только если авоськи все-таки удобнее использовать для переноски крупных предметов, то плетеные сумки выглядят более изящно и отлично подходят для вечерних выходов. Можно выбирать целиком сплетенные сумки Nannacay - устойчивого бренда, вещи для которого создают вручную более 200 рукодельниц из Перу, Эквадора и Бразилии, либо более продвинутые варианты, сделанные из сочетания кожи, рафии, плетения и хлопка.