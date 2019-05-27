Море зовёт: модные купальники этого лета

Лето совсем близко, и сейчас тот самый момент, когда стоит выбрать эффектный купальник для поездки на море. Какой он - идеальный модный купальник? Мы выбрали четыре модели купальников, в которых можно отправляться на встречу незабываемому отдыху.

За плавками на высокой талии родом из 50-х, которые носили все, включая голливудских див, объявляем охоту. Они не только смотрятся очень эффектно, но и хорошо моделируют фигуру. Причём верх можно не покупать, пусть традиционный для таких плавок лиф-бандо заменит белая рубашка, завязанная на талии. Красиво и фотогенично.

Классические купальники-бикини никуда не делись, и в их актуальности сомневаться не стоит. Выбирайте модели ярких оттенков, на загорелой коже такие смотрятся очень красиво. Компанию бикини может составить платье-сетка. Надев такое поверх купальника можно отправиться на закате на прогулку по побережье или на вечеринку. Лучше, если платье будет контрастировать с купальником – например, если купаьник оранжевой, платье пусть будет белого цвета.

Окрас диких зверей коснулся и купальников. Идеально, конечно, такие впишутся где-нибудь в Танзании и на Ямайке. В центре внимания – слитные купальники с небанальным лифом или ремешком на талии. В пару к купальнику берите рубашку или легкий пиджак песочных, коричневых, зеленых оттенков в сафари-стиле.

Еще один ретро-вайб – купальники с шортиками и лифом с воланами в стиле пин-ап. Идеально, конечно, к такому купальнику подобрать очки cat eyes, шезлонг с зонтиком и соломенную шляпу. Выбирая такой купальник, положите в чемодан шорты песочного оттенка и легкую юбку со шлейфом. Вечерами, проведенными за танцами, они пригодятся, как и лиф с воланами.