На показе Fendi SS-2022, на Неделе мужской моды в Милане, модели появились в укороченных рубашках и пиджаках. Бренды тщетно пытаются возродить кроп-топы как мужской предмет гардероба, но открытые животы у мужчин так и не стали нормой.

Тело напоказ

Своим появлением мужские кроп-топы обязаны спортсменам – футболистам и бодибилдерам. В 70-х в тренажерных залах был введен запрет на обнаженный торс во время тренировок. Атлеты не хотели прятать свои накачанные тела под одеждой и начали обходить запрет, срезая футболки под грудью. Игроки в американский футбол обрывали низ футболок руками – им тоже хотелось показать свою отличную физическую форму. После такую одежду облюбовали химбо – накачанные и привлекательные, но глуповатые мужчины.

Джонни Депп в фильме “Кошмар на улице Вязов”, 1984 г. Джонни Депп в фильме “Кошмар на улице Вязов”, 1984 г.

Компании быстро подхватили тенденцию обнажать животы. Укороченные топы и футболки для мужчин начали появляться повсеместно. С конца 70-х по 90-е кроп-топ считался униформой сердцееда. Джонни Депп впервые появился на экране в кроп-топе в фильме "Кошмар на улице Вязов". Образ персонажа фильма "Рокки-3" Аполло Крида стал культовым – актер Карл Уэзерс был одет в синюю укороченную футболку без рукавов. Мик Джаггер, Уилл Смит, Джордж Майкл, Марк Уолберг, Адам Сэндлер – кроп-топы носили все.

Кроп-топы были важным элементом гардероба певца Принса, который в свою очередь был выразителем андрогинности. Во многом он и ответственен за их новую трактовку. Параллельно бренды вроде NIKOS и Calvin Klein начали делать всё меньший упор на принадлежность кроп-топов к спортивному гардеробу. В глазах масс они перешли в категорию чего-то гомоэротичного, чем оттолкнули мужчин с "традиционным" воспитанием. Затем кроп-топы стали популярными среди представителей ЛГБТ-культуры, так как их ношение требует смелости и выраженной сексуальности.

Адам Сендлер Джейден Смит Джордж Майкл Мик Джаггер Kid Cudi Уилл Смит

Бренды пытаются сделать кроп-топы для мужчин нормой. Большую роль здесь играют инфлюенсеры. Например, A$AP Rocky популяризировал среди мужчин моду красить ногти. Так и кроп-топы получат шанс на жизнь, если их наденет "нужный" мужчина, в "нужное" время. Например, рэпер Kid Cudi в своих образах не боится смешивать "женские" и "мужские" предметы гардероба. В апреле этого года он появился на Saturday Night Live в платье Off-White с цветочным принтом. Это был трибьют Курту Кобейну, который в 1993 году появился на обложке журнала Face в похожем образе. В кроп-топе в апреле 2014 Kid Cudi пришел на фестиваль Coachella. Кроме Kid Cudi, кроп-топы носят Джастин Бибер, Джейден Смит, Гарри Стайлс, Lil Nas X.

Мужчинам стоит носить кроп-топы не потому, что это "актуально", а потому, что банально станет больше вариантов для самовыражения. Мода должна быть свободной от стигм и стереотипов. Иначе на развитие нет шансов.