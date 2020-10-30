Клеши: почему стоит выбирать этот фасон сегодня

Любовь к ретро-эстетике поддерживает тренд на ностальгию - не только в культурной среде, но и в модной. Некогда популярные расклешенные джинсы и брюки вернулись сегодня в стритстайл и на подиум. Рассказываем, какие вариации стоит выбирать сейчас.

Как и многие фасоны, брюки клеш пришли к нам из профессиональной среды, где была важна униформа - их носили моряки американского флота. Фасон, правда, появился еще раньше - в начале 19 века. Тогда брюки имели отличительную черту, которая сегодня исчезла - молнию сбоку. Распространение эта модель получила с наступлением эпохи хиппи. В 60-е и 70-е годы прошлого века джинсы клеш практически стали культовыми, их носили все - от Мика Джаггера до Джейн Биркин и Принса. Вариантов было множество - это могли быть цветастые диско-варианты с высокой талией из шелка и кожи, могли быть джинсы с необработанным низом, или же элегантные брюки по фигуре со стрелками. Правда, каждая эпоха имела свои особенности. В 70-е в ходу были модели на высокой посадке, в 80-е все чаще можно было увидеть среднюю талию. Одно было неизменно - расклешенные брюки должны были закрывать пятку, носили их преимущественно с обувью на высоком каблуке или платформе, за счет чего силуэт визуально вытягивался.

Сегодня дизайнеры активно экспериментируют с формой и длиной. Все чаще можно увидеть расклешенные модели длины 7/8 (по щиколотку), или же клеши на низкой талии, которые особенно любил Александр Маккуин. Вариантов стилизации также стало больше. Клеши одинаково хорошо смотря с классическими лодочками с острым носом и рваными кедами на плоской подошве. Безупречный тандем клеши составят с приталенным пиджаком, свободной блузкой, или же футболкой. Эффектным будет сочетание с дубленкой, шубой и объемной косухой. Важно выбирать классическую форму расклешенных брюк или джинсов - модель должна плотно облегать бедра и расширяться только от колена.

Примеров с подиума множество - брюки, джинсы и даже спортивные штаны могут быть из денима, трикотажа, жаккарда и даже кожи.