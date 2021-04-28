Казахстан – не про быструю моду: как прошла Fashion Revolution Week Kazakhstan

В сентябре прошлого года в Казахстане официально запустилось Fashion Revolution –некоммерческое глобальное движение c командами в более чем 100 странах мира. Fashion Revolution проводит кампании по реформированию индустрии моды, добиваясь прозрачности в цепочке поставок. В Казахстане его представляет дизайнер бренда AIKEN Айгерим Акенова. Сейчас в рамках движения работает команда волонтеров из 10 человек. Они проводят работу со студентами и школьниками – как с будущим поколением ответственных потребителей, а также с дизайнерами и производителями. В основном их деятельность заключается в проведении образовательных токов, программ и мастер-классов.

Два раза в год, традиционно после обычного модного сезона, Fashion Revolution проводит собственную неделю моды. Чаще всего это мероприятия, посвященные всем аспектам устойчивой моды – от переработки и апсайклинга на локальном уровне до работы с сообществами. В этом году в Казахстане Fashion Revolution Week прошла во второй раз – ввиду санитарных ограничений все события были онлайн. Среди них – мастер-класс по переработке пластика, введение в основы устойчивого производства для дизайнеров и открытый разговор с дизайнерами, уже внедряющими принципы устойчивого развития в производство. Эта беседа с представителями индустрии нам показалась довольно интересной.

В круглом столе приняли участие: создательница бренда детской одежды Mimioriki Инна Апенко, создатель бренда Get Gaini Гайни Туребаева, стилист Айзат Сарсембаев, креативный предприниматель и руководитель Almaty Pop-Up Store Мадина Аманова, а также Айгерим Акенова.

Первым слово взял Айзат Сарсембаев. Как стилист и художник по костюмам он работает не только с киноиндустрией и рекламным производством, но и с целевой аудиторией устойчивых практик. Среди клиентов Айзата – представители среднего и выше среднего классов, которые могут позволить себе услуги персонального стилиста. По его словам, несмотря на то, что тема sustainability активно обсуждается не первый год, а на Западе стала одним из основных требований к производителям, казахстанский покупатель пока остается не осведомленным – даже тот, кто может путешествовать и в целом имеет возможность задаваться подобными вопросами. "У меня много клиентов, которые могут себе позволить вещи люксовых брендов, они неплохо в них разбираются, регулярно путешествуют, но вопросы устойчивости пока находятся вне сферы их интересов", – рассказывает Айзат.

Это отличный показатель того, насколько сильно наш регион отличается от стран Запада, где вертикаль влияния выстроена совсем иначе. В большинстве западных стран именно потребитель является основным двигателем прогресса. Сильно помогли и соцсети – пользователи пристально следят за действиями корпораций и призывают к ответственности тех, кто пытается от нее уклониться. Так, например, появился хэштег #WhoMadeMyClothes, цель которого – отследить цепочку поставок вплоть до того человека, чьими руками была сделана та или иная вещь. В Казахстане же динамика складывается совершенно по-другому. Здесь, скорее, сами марки рассказывают потребителям о том, насколько важно быть ответственным, и что такое переработка, экологичные ткани, этичное производство.

Это кейс Гайни Туребаевой, казахстанского дизайнера марки Get Gaini. Гайни жила в Америке, что наложило определенный отпечаток на её подход к производству. Несмотря на тот факт, что её марка – относительно небольшой бизнес, девушка старается изначально прорабатывать эти моменты. Например, её производство полностью локально, а в вопросе приобретения ткани она старается искать поставщиков, которые могут рассказать о цепочке поставок.

Сейчас одежды марки Get Gaini производится на фабрике, принадлежащей компании Инны Апенко. Mimioriki – казахстанский бренд детской одежды, который вырос на базе производственной фабрики Textiline. Сегодня это один из образцово-показательных брендов в Казахстане в плане устойчивости. Детская одежда имеет более высокие стандарты качества. И вопрос экологичности тканей и условий её производства изначально стоит ребром. Также Textiline второй в Казахстане начала проходить международную сертификацию, позволяющую заявлять о себе как об устойчивом производстве. Сделано это было и для того, чтобы получить в качестве клиентов Disney. Известно, что Disney отказались нанимать подрядчиков в Узбекистане, так как там на производствах часто используется детский труд. "В целом, Казахстан – это не про быструю моду, как бы странно это ни звучало", – рассказывает Инна. – "То, что на Западе называется «быстрая» мода, у нас – мода обычная. Просто из-за вопроса цены производства. К счастью, у нас стоимость труда гораздо выше, чем на фабриках Бангладеш, например. То же самое с тканями, которые надо доставлять сюда. Ну и в целом, наш потребитель не может позволить себе тратить много на одежду, чтобы менять её каждый месяц".

Её поддерживает Мадина Аманова, которая имеет непосредственный контакт с потребителем. По мнению Мадины, непопулярность устойчивых практик объясняется очень просто – экономическим положением. Большинство жителей Алматы не закрывает свои базовые нужды, в то время как экологичность и ответственное производство – высшие уровни пирамиды Маслоу. "Не так давно мы предложили за наш счет создать шопперы из переработанного пластика. Они получились классными – яркими, красивыми, прочными. Продали две штуки. Кажется, что это очень показательный пример", – рассказывает она. С другой стороны, основная аудитория APS – это жители центральных районов города, тот самый желанный средний класс. Значит, его восприимчивость к подобным вопросам должна быть гораздо выше, хотя до этого еще, может быть, далеко.

Какой вывод можно сделать? Для того чтобы становиться устойчивыми, производства должны видеть в этом реальную финансовую выгоду, так как пока устойчивые практики остаются дорогостоящим удовольствием. Но контракты с мировыми группами вроде Inditex (производитель Zara, Bershka, Pull&Bear и т.д.) и Disney – отличный стимул для прохождения международных сертификаций. Помимо Textiline, им также обладает одно из шымкентских производств, отшивающих вещи для Inditex.

Второй вывод заключается в том, что казахстанский потребитель достаточно безынициативен, а значит, ответственность за просвещение и образование ложится на сами марки и дистрибьюторов. Но в целом, это до сих пор маленькая аудитория, которая может позволить себе покупать экологичный и устойчивый продукт.