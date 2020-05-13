Кардиган + кроп-топ: идеальное сочетание на раннее лето

Для большинства из нас весна пролетела незаметно – её мы могли наблюдать лишь из окна. Поэтому сейчас, когда хватка карантина постепенно ослабляется, важно насладиться оставшимися весенними, относительно прохладными днями сполна. Идеальной униформой на эти дни станет комбинация кроп-топа или бралетта с кардиганом.

Кардиган, как и многие вещи, пришел к нам из мужского гардероба – а если точнее, подобные носили солдаты во времена Крымской войны. Универсальная вещь приглянусь английской аристократии, и уже с начала ХХ века кардиган плотно обосновался в шкафах британских денди, чуть позже его позаимствовали и дамы. С тех пор кардиган ассоциируется преимущественно со сдержанной стилистикой и характерен для классического дресс-кода – так, в большинстве своем его рекомендуют носить с сорочками, блузами, юбками-миди и водолазками. Например, Алессандро Микеле в коллекциях Gucci активно эксплуатирует такую стилистику – назвать её можно: "сундук бабушки-аристократки", где богато декорированные кардиганы соседствуют с брошами, расшитыми юбками, кожаными лоферами, очками в роговой оправе и другими атрибутами классической винтажной роскоши.

Но мы рекомендуем взглянуть на эту вещь под другим углом и застилизовать её с кроп-топом или бралеттом – тем более что поздняя весна с жаркими днями и прохладными вечерами идеально подходит для такой комбинации. Объемный кардиган "уравновесит" легкомысленный топ-бюстье, добавит нужный градус серьезности, а также спасет от прохлады. Выбирайте либо монохромные, либо контрастные варианты – всегда выигрышно будут смотреться черно-белая или черно-бежевая пара, а также яркие оттенки – например, красный с голубым или розовый с зеленым. Низ может быть любым, но если вы выбираете кроп-топ, лучше всего его дополнят юбка-миди или брюки на высокой или средней талии. Кардиганы тоже могут быть разными – большие и уютные, в которые можно завернуться как в плед, тонкие приталенные варианты в стиле идеальной стэпфордской жены (не хватает только нитки жемчуга) или же длинные кардиганы-халаты в богемной стилистике.