Какие сумки носить в новом сезоне

По следам street style отчётов составили редакционный топ сумок, которые мелькали на фотографиях чаще всего и в которые стоит инвестировать средства в новом сезоне:

Maison Margiela

Весенне-летняя коллекция Maison Margiela была навеяна перелётами. К платьям Джон Гальяно прикрепил бирки Approved и Priority, воротнички были созданы по подобию посадочных талонов. На шеи моделям дизайнер надел подушки, на головы – маски для сна, а в руки вручил внушительных размеров сумки-подушки, на которых в случае чего можно и поспать.

Chloé

Не заметить эту сумку Chloé в стрит-стайл отчётах было просто невозможно. Такое ощущение, что носили её все без исключения модницы и инфлюенсеры. Модель Chloé с пряжкой "C" представлена в нескольких вариациях: маленькая квадратная, которую можно носить в руках или через плечо, чуть большего размера, но прямоугольная, с длинным ремешком.

Paco Rabanne

Дизайнеры Paco Rabanne к старту нового сезона перевыпустили сумку-икону, впервые выпущенную в 1969 году. Пако Рабан создал металлическую сумку, как ироническую версию Chanel 2.55, заменив в ней золотую цепочку на ручку из туалетной бумаги. Шутка оказалась удачной более чем – спустя время и 1969 стала иконой наряду с 2.55 от Chanel.

Fendi

У Fendi в этом сезоне несколько премьер. Во-первых, в продажу снова выйдет легендарная Fendi Baguette. Вторая новинка – миниатюрная сумка Pockets с тонким, длинным ремешком. Помимо основного отделения, в ней есть наружные карманы для смартфона и всякой мелочи, которую всегда очень сложно найти в большой сумке – например, ключи, кредитную карту, гигиеническую помаду и др.

Burberry

До 2019 года Burberry выпускали преимущественно поясные сумки из ткани. Практичную модель в сезоне весна-лето 2019 Рикардо Тиши поменял на более элегантную версию. Это по-прежнему поясная сумка, но теперь она сшита из кожи и украшена логотипом TB. Она тоже завязывается на талии, но теперь уже при помощи золотистой металлической цепочки.

Jacquemus

После последнего шоу Jacquemus модные редакторы вдоволь посмеялись над новой моделью сумки Mini Chiquito. Редакторы The Cut, например, даже сделали список того, что можно носить в сумочке такого размера, в котором первым пунктом значился "секрет". До выхода в продажу Mini Chiquito – полгода, но к мини-сумкам дизайнер готовит нас уже сейчас. В продажу вышла симпатичная модель Le Piccolo. В ней нет ничего лишнего – строгие формы, приятные оттенки, правильный размер (телефон, банковская карта, ключи и помада поместятся), лого бренда и длинная цепочка.

Bottega Veneta

На контрасте с миниатюрными сумочками огромными выглядят шопперы и сумки-мешки. Интересные шопперы в новом сезоне вышли у Jil Sander, Proenza Schouler и Stella McCartney. А вот идеальный "мешок" вышел у Bottega Veneta. Благодаря мягкой коже на сумке формируются естественные складки, которые придают модели округлость. Обязательно стоит к ней присмотреться поклонницам #oldceline.

Cartier

Новая сумка Guirlande de Cartier внешне напоминает узнаваемую красную коробочку ювелирного дома – восемь граней, золотистое тиснение, плотная телячья кожа. Собственно, Cartier и позиционируют сумку как интерпретацию символа дома. Модели представлены в трёх размерах и четырёх цветах – красном, черном, зеленом и бежевом.