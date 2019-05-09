Какая одежда пришла к нам из военного гардероба?

Милитари-стиль – огромный пласт модной индустрии, без которого сегодня сложно представить хотя бы один сезон. Мода естественным образом откликалась на происходящие события. Например, такие сообщения отправляла редактор американского Vogue Эдна Вулман Чейз своей коллеге во Франции Беттине Баллард: "Напишите статью о том, что надевают элегантные женщины, отправляясь в бомбоубежище". Дизайнеры также адаптировали одежду под нужды покупателей – модельер Робер Пиге делал костюмы для парашютистов, Hermés предлагал кожаные сумки для противогазов и спальные мешки из тонкой натуральной шерсти, а Эльза Скиапарелли утепляла карманы платьев, чтобы клиентки не мёрзли в очередях. Впрочем, стиль милитари в том виде, в котором мы знаем его сейчас, начал формироваться в 70-х годах как реакция на военные конфликты. Сегодня одежда цвета хаки прочно заняла место в наших шкафах, и в преддверии майских праздников мы хотим побольше о ней рассказать.

Макинтош или тренч

В начале 1820-х годов макинтош придумали Чарльз Макинтош и основоположник британской резиновой промышленности Томас Хэнкок. Тогда макинтош был сделан из прорезиненного хлопка, что подходило для мужчин, которые регулярно проводили время на охоте и рыбалке. Уже в 50-х годах эту ткань усовершенствовал основатель бренда Aquascutum Джон Эмари, который предложил прорезинить не всю ткань, но каждое волокно по отдельности. Так ткань стала пропускать воздух, стала более мягкой, но оставалась водонепроницаемой. По его стопам пошел Томас Берберри, который разработал габардин. Так, и Эмари, и Берберри претендуют на звание отцов легендарного водонепроницаемого тренча, который пользовался огромной популярностью в Первую мировую войну. Его классический вид – длина ниже колен, зауженная талия, широкий ремень с пряжкой, тканевые накладки на плечах. К слову, тогда в ходу была более популярна расцветка хаки.

Карго-брюки

Мы уже рассказывали про карго-брюки, которые стали одним из самых удобных трендов весны. И хотя штаны защитного цвета с обилием карманов больше ассоциируются с американской армией, впервые они появились в качестве униформы у британских солдат в 1938 году. Для этих штанов была разработана новая ткань, которая не пропускала влагу и была очень износостойкой. Карманы появились из необходимости носить много мелочей при полевых вылазках – карты, компасы, бинокли, ножи. Только в 1940 году первые аналоги карго появились в Америке, где были взяты на вооружение десантниками.

Бушлат

Бушлат, пожалуй, один из старейших предметов нашего гардероба – первые упоминания о нём найдены ещё в 1820-х годах в американских газетах. В 1857 году бушлаты стали частью формы Королевского военно-морского флота Великобритании. В это время и вплоть до начала Первой мировой войны на бушлатах часто были две пары карманов: сверху прорезные, их ещё называют hand warmer pockets, чуть ниже – накладные карманы с клапанами. Настоящие бушлаты всегда двубортные, имеют карманы и широкие отложные лацканы, которые смогут защитить лицо от холодного ветра. Бушлат должен закрывать верх бедра, длинным его никогда не делали из соображений практичности.

Куртка-сафари

Впервые появившаяся в конце XIX века хлопковая куртка с карманами, пуговицами, погонами и поясом официально считается частью униформы британских войск, строивших колонии в тропических странах. Но в истории самое раннее упоминание "костюма для сафари" зафиксировано в американской газете в 1935 году. А уже через 4 года Abercrombie & Fitch анонсировали куртки, шорты и брюки для сафари. Массово сафари-куртки стали популярны благодаря голливудским фильмам (впрочем, как и бежевые тренчи), где их нередко носили звезды типа Кларка Гейбла. В 1970 году Ив Сен-Лоран изготавливает свою версию жакета и увековечивает этот образ.

Берцы или военные ботинки

Во время Второй мировой войны большинство солдат носило либо сапоги, либо низкие шнурованные ботинки. Эта обувь подходила для наземных войск, но не для десантников – они могли повредить стопы при приземлении с парашютом. Уже после Второй мировой войны военные всех стран НАТО перешли на обувь этого типа. Название "берцы" закрепилось за такими ботинками за счет берцев (так в обувной промышленности называют наружные детали верха обуви, закрывающие голеностоп). В отличие от сапог, берцы фиксируют лодыжечную часть ноги при помощи высокой шнуровки и в то же время оставляют её максимально подвижной, чем снижают вероятность растяжений сухожилий при повышенных физических нагрузках.

Дафлкот

Дафлкот или monty coat – однобортное пальто прямого силуэта, сшитое из плотной шерсти и обязательно оснащенное капюшоном. Его ключевая отличительная черта – пуговицы-клыки из дерева или кости, а также петли из кожи или текстильного шнура. Такая застёжка была сделана для того, чтобы пальто можно было застёгивать, не снимая перчаток. Популяризировало его во время Второй мировой войны британское адмиралтейство, в частности фельдмаршал Бернард Монтгомери, в связи с чем в англоязычных странах всё чаще можно услышать именно вариант Monty coat. В отличие от других предметов, дафлкот стал популярен среди гражданского населения не за счёт популяризации образа военного. После войны очень много армейских дафлкотов остались невостребованными, и их начали продавать населению по сниженной цене.

Очки-авиаторы

Пожалуй, самый знаменитый продукт американской армии, чьё авторство невозможно оспорить. По легенде, лётчики не надевали солнцезащитных очков, потому что они мешали обзору. Но с увеличением высоты полёта, многие начали отмечать необходимость в дополнительной защите глаз от солнца. В 1936 году лейтенант Джон Маккрили связался с фирмой Ray-Ban, которая изготовила ему суперлёгкие солнцезащитные очки, которые весили всего 150 г. Правда или нет, но теперь знаменитые "капельки" ассоциируются именно с Ray-Ban.