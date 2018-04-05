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Алена Долецкая выступит в Алматы с лекцией о power dressing
"Как стиль помогает и мешает управлять людьми" - о феномене power dressing и дресс-коде сильной женщины
Power dressing или стиль одежды, призванный подчеркнуть наличие силы и власти, за последние несколько лет вернул себе былую популярность. Все это - закономерное следствие популярности феминистических настроений, захвативших общество, конкретных политических событий и культурных феноменов. Например, стиль Хиллари Клинтон, баллотировавшейся на пост президента или образ персонажа Клэр Андервуд из сериала "Карточный домик". Правильная одежда стала одним из способов доказать свою компетенцию в политике и бизнесе. Об этом феномене экс-главред изданий Vogue Russia и Interview Алена Долецкая прочтет свою лекцию в Алматы 22 апреля.
Алена Долецкая расскажет, почему важно помнить о том, что стиль и образ, имидж и репутация - не одно и то же. Как понимается power dressing, как изменился внешний вид политиков и бизнесменов за последние 50 лет и при чем здесь женщины? Формирование имиджа - вещь, которой представители властных элит последнее время стараются уделять столько же внимания, сколько и своим основным обязанностям.
Лекция состоится 22 апреля в SmArt.Point, в зале амфитеатра, в 11:00. Билеты можно приобрести здесь. Партнеры мероприятия - Mary Kay и Lamoda.kz
Также 21 апреля в 12:00 в магазине "Меломан" на ул.Гоголя состоится презентация книги Алены Долецкой "Не жизнь, а сказка". Вход свободный.
*22 апреля в Алматы состоится городской марафон, основные дороги города будут перекрыты. Здание Almaty Towers находится по маршруту марафона. Пожалуйста, спланируйте свой маршрут заранее, чтобы не опоздать
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