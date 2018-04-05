Поиск

Kazakhstan
Kazakhstan

Мода / Тенденции

Алена Долецкая выступит в Алматы с лекцией о power dressing

"Как стиль помогает и мешает управлять людьми" - о феномене power dressing и дресс-коде сильной женщины

Алена Долецкая выступит в Алматы с лекцией о power dressing

Текст: Buro247.kz

Power dressing или стиль одежды, призванный подчеркнуть наличие силы и власти, за последние несколько лет вернул себе былую популярность. Все это - закономерное следствие популярности феминистических настроений, захвативших общество, конкретных политических событий и культурных феноменов. Например, стиль Хиллари Клинтон, баллотировавшейся на пост президента или образ персонажа Клэр Андервуд из сериала "Карточный домик". Правильная одежда стала одним из способов доказать свою компетенцию в политике и бизнесе. Об этом феномене экс-главред изданий Vogue Russia и Interview Алена Долецкая прочтет свою лекцию в Алматы 22 апреля. 

Алена Долецкая расскажет, почему важно помнить о том, что стиль и образ, имидж и репутация - не одно и то же. Как понимается power dressing, как изменился внешний вид политиков и бизнесменов за последние 50 лет и при чем здесь женщины? Формирование имиджа - вещь, которой представители властных элит последнее время стараются уделять столько же внимания, сколько и своим основным обязанностям. 

Лекция состоится 22 апреля в SmArt.Point, в зале амфитеатра, в 11:00. Билеты можно приобрести здесь. Партнеры мероприятия - Mary Kay и Lamoda.kz

Также 21 апреля в 12:00 в магазине "Меломан" на ул.Гоголя состоится презентация книги Алены Долецкой "Не жизнь, а сказка". Вход свободный. 

*22 апреля в Алматы состоится городской марафон, основные дороги города будут перекрыты. Здание Almaty Towers находится по маршруту марафона. Пожалуйста, спланируйте свой маршрут заранее, чтобы не опоздать

Оставьте комментарий

Другие истории

Подборка Buro 24/7

Выбор редактора

Подборка Buro 24/7

Загрузить еще