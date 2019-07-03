Как стильно одеваться в жару в городе? Забудьте про шорты и топы

Шорты, кроп-топы и майки традиционно считаются летней униформой. Немудрено, ведь в жару хочется оставить на себе минимум одежды и надеяться, что это решение принесет желанную прохладу. Но законы физики не победить - так, от солнца и высоких температур защитит только максимально закрытая темная одежда. Рассказываем почему.

Как часто перед выходом в город вы наносите spf-защиту на все открытые участки тела? Скорее всего, подобной чести удостаивается только лицо, а зря. Рак кожи занимает первое место в Казахстане в структуре онкозаболеваний. Поэтому интесивное солнце - не только источник витамина D и золотистого загара, но и вредный фактор, который может негативно сказаться на здоровье и красоте. Если нет желания и времени каждое утро наносить крема на все части тела, стоит присмотреться к одежде арабских стран.

Традиционный женский наряд в ОАЭ и соседствующих государствах - черная абайя. Такой формат одежды оптимально подходит для стран, где столбик термометра не опускается ниже 30 градусов, а уф-индекс держится на отметках 7-9 (такие показатели уже наносят значительный урон коже). Почему стоит обратить внимание именно на черную одежду? Белый цвет отражает не только солнечное тепло, но и тепло вашего тела, которое возвращается обратно и остается как будто "запертым" между кожей и одеждой. А черный цвет его поглощает, эффективно избавляя вас от своего собственного тепла. Главная хитрость в этом - свободная одежда, которая создает воздушные потоки, которые и уносят поглощенное тепло. А шорты и топы чаще всего достаточно тесно облегают тело. Поэтому, например, народы вроде туарегов всегда облачались в накидки и платья темно-синего цвета.

Но все же, что надевать, если не абайю? Подойдут любые похожие вещи, главное условие - чтобы все предметы были свободными. Это могут быть макси-платья с длинным рукавом из хлопка, льна или шелка. Второй вариант - кюлоты и свободные рубашки из тех же материалов. Самый оригинальный вариант - платье-рубашка и юбка макси. Не стоит забывать и про головные уборы - лучшим выбором станут вещи из натуральных материалов, например, панама из соломы.