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Как и с чем носить жилет-водолазку зимой? Три варианта

Текст: Buro247.kz


Жилет - неотъемлемая часть школьной формы и костюмов, а также отличный вариант утепления зимой. Если раньше форм стилизации было не так много, то сегодня жилет может стать универсальным солдатом. Так, стоит обратить на жилет-водолазку или водолазку-без рукавов. Этот гибрид двух предметов гардероба отлично сочетается и с классическими рубашками и пальто, и джинсами-карго, и спортивной обувью. Рассказываем, как и с чем они будут смотреться особенно хорошо. 

Как и с чем носить жилет-водолазку зимой? Три варианта (фото 1)
ARKET
Как и с чем носить жилет-водолазку зимой? Три варианта (фото 2)
ARKET
Как и с чем носить жилет-водолазку зимой? Три варианта (фото 3)
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Как и с чем носить жилет-водолазку зимой? Три варианта (фото 4)
SEE BY CHLOÉ
Как и с чем носить жилет-водолазку зимой? Три варианта (фото 5)
JACQUEMUS
Как и с чем носить жилет-водолазку зимой? Три варианта (фото 6)
ISABEL MARANT ÉTOILE
Как и с чем носить жилет-водолазку зимой? Три варианта (фото 7)
PRADA
Как и с чем носить жилет-водолазку зимой? Три варианта (фото 8)
SEE BY CHLOÉ
Как и с чем носить жилет-водолазку зимой? Три варианта (фото 9)
ARKET

1 образ 

Как и с чем носить жилет-водолазку зимой? Три варианта (фото 10)

В отличие от жилетки, водолазку без рукавов можно легко носить на голое тело. Главное, выбрать варианты, которые имеют шов по бокам и плотно прилегают к телу. Один из выигрышных вариантов - с объемными штанами, заправленными в сапоги на гусарский манер и поясной сумкой. Сверху по желанию можно дополнить пиджаком или пальто, но образ отлично смотрится и без верхней одежды. 

2 образ

Как и с чем носить жилет-водолазку зимой? Три варианта (фото 11)

Конкретный пример того, как можно нестандартно стилизовать жилетку с горлом. Предлагаем выбрать неклассическую блузку яркого оттенка с плечиками вместо традиционной белой или голубой рубашки, юбку длины миди и высокие сапоги (важно, чтобы подол юбки слегка закрывал верх сапог). Водолазка сгладит "острые углы" этого комплекта и сделает его более повседневным. 

3 образ

Как и с чем носить жилет-водолазку зимой? Три варианта (фото 12)

Как и все водолазки этот вариант отлично смотрится с пальто. Стоит выбирать классический женский вариант в духе 80-х и 90-х годов - ровная линия плеча, длина чуть ниже середины икры, строгий приталенный силуэт. Будет лучше, если оттенки дополняют друг друга, поэтому стоит выбирать компоненты из одной цветовой гаммы. Разные оттенки бежевого, коричневого и охры - оптимальный выбор на позднюю осень. 

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