Как и с чем носить шорты-бермуды осенью

Удлиненные свободные шорты-бермуды появились как предмет гардероба еще в ХХ веке - правда, тогда их носили британские колонизаторы. Этим летом весь мир сходил с ума по велосипедкам, а затем и по длинным шортам по колено. Плавно эта модель перекочевала и в зимний гардероб. Тем более что сейчас бренды предлагают вариации из крепа, шерсти и плотного хлопка, которые отлично сочетаются с колготками, сапогами и кардиганами. Широкие шорты станут отличной альтернативой поднадоевшим кюлотам и юбкам, а также они легко впишутся в офисный гардероб. Первым ввел тренд на бермуды новый креативный директор Bottega Veneta Дэниел Ли, представив в своей дебютной коллекции классические черные кожаные шорты.

1 образ

Широкие бермуды в клеточку - оптимальный вариант для ежедневного образа в офис. Выбирайте шорты нейтрального оттенка, белую рубашку свободного кроя и пиджак по фигуре. Не бойтесь выбирать пиджак другого оттенка - тогда минимизируете шанс сойти за школьника в костюме. Интересная деталь - бюстье, надетое поверх рубашки.

2 образ

Бермуды идеально сочетаются с ботфортами. Лучше пары для осени не найти, поэтому смело выбирайте подходящий вариант. Например, объемные свободные шорты с высокой талией отлично будут смотреться с ботфортами на плоской подошве, а более классический вариант лучше миксовать с обувью на каблуке. Верх в таком случае лучше не перегружать - подойдет нейтральный свитер или водолазка.

3 образ

Еще один классический тандем - шорты и кардиган. В холодные дни лаконичные бежевые шорты будут отлично смотреться с шерстяным кардиганом тонкой вязки и плотными колготками серого или бежевого цвета. А завершить образ лучше классической обувью (никаких кроссовок) - например, лоферами или топсайдерами.