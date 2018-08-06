С чем носить спортивные (боксерские) шорты вне зала

В уходящем сезоне мода одержима шортами. Велосипедки, в которых начала ходить Ким Кардашьян еще зимой, а после и все фэшн-блогеры Инстаграма. Шорты классического фасона, которые заменили этим летом в офисах брюки и юбки-карандаши. В последний месяц лета вспоминаем еще об одних, не менее модных и популярных шортах – боксерках.

В боксерские шорты мы влюбились после показа Louis Vuitton. Николя Гескьер в одном образе показал сразу три хита летнего сезона – боксерские шорты, расшитый камзол и свою версию космических, уродских кроссовок с изогнутой подошвой. В своем атлетичном настрое Гескьер был не единственным – эту же идею на подиумах поддержали Prada, Public School, Tommy Hilfiger, Versus Versace. Но если быть откровенными, боксерские шорты давно и успешно носит Рианна. Вне спортивного зала, а на вечеринки.

С чем носить спортивные шорты? Самый простой вариант – с топами, футболками и кроссовками. Однако, если хочется разительного контраста, надевайте босоножки на каблуках. А также дополняйте хлопковыми рубашками, строгими пиджаками и шелковыми блузами.