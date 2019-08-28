Как 70-е вернулись в моду в 2019: Марго Робби в "Однажды... в Голливуде" и джинсы-клеш

Тренды - вещь быстротечная и малозаметная, чаще всего их улавливают только те, кто непосредственно работает в модной индустрии. Но этой осенью семидесятые настолько плотно засядут в нашей жизни, что игнорировать эту тенденцию окажется просто невозможно. Рассказываем, как это случилось.

Когда Эди Слиман пришел в Céline, многие похоронили бренд - своей первой коллекцией дизайнер показал, что не оставил от предыдущей эстетики камня на камне. Тогда и появился хэштег #oldcéline, по которому юзеры выкладывали старые луки, созданные Фиби Файло. В своей второй коллекции осень-зима 2019-2020 Слиман решил поиронизировать над этой активностью фанатов, и воссоздал настоящий 'old céline'. В коллекции он обратился напрямую к стилистике, которую продвигала создательница марки Селин Випиана. Как раз ближе к семидесятым она запустила линию женского prét-à-porter, в которой четко отразился дух времени - высокие сапоги, много замши и кожи, романтичные блузы с рюшами, водолазки, джинсы с высокой талией, дубленки. Этой осенью десятилетием хиппи вдохновлялся не только Слиман - в коллекциях Etro, Halpern, Michael Kors также появились референсы.

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Вторым по важности маркетинговым инструментом можно назвать поп-культуру - так, интерес к 70-м стал действительно масштабным. В этот период произошло множество важных политических и социальных событий, и последние пару лет киноиндустрия регулярного черпает вдохновение в этом десятилетии. Например, номинированный на "Оскар" "Черный клановец" также имеет место в 70-х годах и рассказывает о движении темнокожих активистов и их попытке воспрепятствовать действиям ККК. Действие сериала "Охотник за разумом" проходит именно в этот период, потому что тогда была изобретена криминальная психология. Ну и финальным аккордом становится "Однажды... в Голливуде", где режиссер отдает дань старому Голливуду и его эстетике. Художник по костюмам Арианна Филлипс рассказывала: "Никто не готовится к съемкам так, как это делает Тарантино! Вначале Квентин дал мне список литературы, в который вошли телевизионные шоу и фильмы, которые я должна была посмотреть, чтобы погрузиться в атмосферу. Кроме того, он владеет кинотеатром в Лос-Анджелесе, невероятным кинотеатром под названием The Beverly Cinema, и раз в неделю он устраивал показы для съемочной группы. Нам показывали фильмы, снятые в Лос-Анджелесе в 1969 году, когда происходит действие нашего фильма". Невероятную стилизацию и дотошный подход к одежде героев может заметить даже невнимательный зритель - например, костюмы Марго Робби в "Однажды... в Голливуде", которая, в целом, нечасто появляется в кадре, продуманы вплоть до сережек и колец. А кожаную куртку героя Леонардо ДиКаприо Арианна назвала своим любимым предметом - для съемок она собрала множество винтажных референсов.

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По следам режиссеров и дизайнеров пошли и модные редакторы. Так, съемки, вдохновленные семидесятыми появились сразу в нескольких журналах. Для августовского номера Vogue Paris фотографы Инез ван Ламсвеерде и Винуд Матадин создали многостраничный альманах, в котором снялись Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Рианн ван Ромпей, Ракель Циммерманн и Аня Рубик. Для Elle Spain Марио Сьерра отснял Сару Сампайо в богемных образах, вдохновленных эпохой хиппи. Похожая cover story появилась в Elle Italia c Элизой Седнауи.

Становится понятно, что этой осенью без атрибутики 70-х - никуда. В честь этого мы собрали три образа из знаковых предметов гардероба того времени - водолазок, джинсов-клеш, высоких сапог, кожаных курток и богемных цветочных платьев.

Образ №1

Классический вариант, который моментально перенесет вас в прошлое, состоит из водолазки, джинсов-клеш с высокой талией, сапог-казаков на устойчивом каблуке и обязательного атрибута в стиле героев вестернов - кожаного пиджака. В этом образе важны детали. Джинсы должны быть обязательно длинными, до пола, ремень - с крупной ковбойской пряжкой, а основная тональность - в рыжих оттенках.

Образ №2

Полосатые водолазки и майки в стиле Missoni получили невероятную популярность в это десятилетие. Сочетайте их с длинными брюками клеш, крупными очками-авиаторами с желтыми или розовыми стеклами (дань субкультуре хиппи), ботильонами на устойчивых каблуках и крупным медальоном с длинной цепью. Финальный и яркий аккорд - шуба-пальто, которую можно легко подвязывать поясом.

Образ №3

Цветочные платья в пол с широкополой фетровой шляпой - беспроигрышный дуэт для осени. Дополняйте его высокими сапогами (важно, чтобы платье перекрывало верх сапог), ремнем с крупной пряжкой на талии и свободным пальто без плечиков.