Инструкция: что обязательно брать в отпуск

Если вы уже стали счастливым обладателем билетов в отпуск, вам предстоит самое приятное – подготовка. Будет ли это ленивое пляжное настроение, или же сборы в волонтерский лагерь, "чемоданным" вопросом задаются даже бывалые путешественники: как не ошибиться – взять достаточно одежды, но в то же время оставить место для сувениров, купленных на обратном пути. В помощь вам мы решили собрать гид по оптимальному капсульному гардеробу для разных видов отдыха. Хорошего отпуска!

Что брать на пляж

Пляжный гардероб – самый комфортный, ведь вы же планируете проводить большую часть времени без одежды! Хорошие вьетнамки, шорты и майка из дышащего материала, купальник, свободное платье и головной убор – и вы готовы покорять моря. Обязательно захватите большую сумку – благодаря Jacquemus гигантские пляжные сумки стали самым модным аксессуаром сезона.

Для мужчин набор выйдет чуть более сложным – хороший головной убор, свободная рубашка для вечерних выходов, легкая обувь вроде эспадрилий. Главное, не забудьте взять верхнюю одежду – даже в теплой стране есть вероятность дождя.

Что брать в город

Готовы к длинным очередям в музее, безжалостной многовековой брусчатке и прогулкам по узким улочкам? Настоящие фанаты сити-эксплоринга должны с особым внимание отнестись к обуви. В классических кроссовках типа adidas Stan Smith может быть жарко, обувь с тонкой подошвой не справится с брусчаткой. Практичный подход нужен не только в одежде, но и в аксессуарах. Большой рюкзак стоит заменить на практичную поясную сумку или сумку-почтальонку – брать много громоздких вещей с собой в город как минимум неудобно, а порой и опасно. Ведь большие европейские города – обитель воришек.

Мужчинам также рекомендуется взять спортивные сандалии на резиновой основе. Если вы избегаете открытой обуви даже летом, на помощь придут кроссовки вида city-socks. Они пропускают воздух и почти не ощущаются на ноге. Но вот в дождь в них лучше не попадать – промокают за несколько секунд.

Что брать на активный отдых

Всё чаще спорт и активности становятся неотъемлемой частью отпуска. Устроить хайкинг в горах Шри-Ланки или покорить все фьорды Исландии – задача для тех, кто готов к долгим, изматывающим походам. Наш совет – кроме подходящей экипировки, не забудьте взять одежду и для будничных дел – например, для выхода в бар после утомительного хайкинга длиною в несколько суток. А некоторые вещи должны быть многофункциональными. Например, непромокаемый легкий комбинезон для походов надевайте с курткой и треккинговой обувью в горах и с легкими сабо и майкой в городе.

В этот раз без основательного рюкзака не обойтись - выбирайте, чтобы он был вместительным, но одновременно легким, не пропускал влагу и имел достаточно отделений. Такой лучше брать в специализированном outdoor-магазине. Зато носить его омжно будет везде - и в пир, и в мир.