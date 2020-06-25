Вышивка - одно из древнейших ремесленных искусств, которое по-разному развивалось у разных народностей по всему миру. Свой вклад в ее развитие сделали и американские индейцы, и лапландцы, и китайские мастера, поэтому сегодня существуют сотни видов и техник, характерных для того или иного вида ткани. Хотя сегодня большинство узоров вышивается с помощью машинок, выше всего ценится ручной труд - поэтому в большинстве модных домов, производящих кутюр, вышивальщицы могут составлять основную часть команды. Так или иначе, искусство вышивки эволюционирует до сих пор, но не только благодаря крупным брендам, но и с помощью энтузиастов, которые занимаются этим ремеслом и делятся своими работами в инстаграме. Сегодня мы делимся самыми интересными аккаунтами, которые превратили рукоделие в полноценное искусство.

@ipnot

Ipnot - никнейм японской мастерицы, которая занимается вышивкой исключительно в одном стиле. С детства ей приглянулась техника french knot, которая позволяет создавать объемные узоры. С ее помощью Ipnot удается создавать сюрреалистичные работы, которые выходят за рамки ткани и фактически оживают в ее руках.

@kathrin_marchenko

Катрин Марченко работает преимущественно с гладью - техникой вышивки, которая подразумевает заполнение всего пространства ткани. Особенно впечатляюще выглядят работы, выполненные на тюле и сетке, а также почти реалистичные портреты. Желающие могут также приобрести ее курсы.

@fistashka.art

Полина, автор этого аккаунта, работает с бисером - из него она создает практически импрессионистские портреты и картины. Девушка не так активно работает с тканью, предпочитая примерять свои работы на броши и украшения.

@yingifts

Аккаунт ведет девушка по имени Инг - она родилась в Китае, но сейчас живет в Канаде. Свой инстаграм она называет маленьким магазинчиком подарков. Инг создаёт вышивки гладью, и все они выполнены исключительно в ориентальном стиле и напоминают старинные гравюры.

@times.new.romance

Этот аккаунт ведет модель из Малайзии Шина Лиам. Искусству вышивки ее научила бабушка, и, уже будучи взрослой, она выработала свой стиль - минималистичный, напоминающий карандашные наброски. Сейчас ее работы напоминают портреты, выполненные иглой.

@marisa_veerman

Работы австралийской художницы Марисы Веерман трудно назвать вышивкой в чистом виде - скорее, это один из инструментов, который она использует в своей работе. Девушка вышивает узор на холсте, а позже разрисовывает ткань, завершая работу. В итоге получаются абстрактные полотна, созданные на пересечении разных техник.

@sally_hewett

Салли Хьюит - современная художница, которая в своих работах исследует вопросы красоты и уродства на примере женского тела. Свои идеи она выражает через вышивку - ведь изначально этот вид искусства считался исключительно женским. Ее работы выставляются в крупнейших галереях Великобритании и Штатов.