Идеальный тандем: спортивный пуловер и классическое пальто

На днях Netflix представит новый сезон "Короны", где наконец-то будет показана история принцессы Дианы и ее отношений с королевской семьей. И хотя "королева сердец" погибла более 20 лет назад, память о ней не угасает. Больше всего леди Ди любит модная пресса. Образами, которые для принцессы составляла Анна Харви, по-прежнему вдохновляются разные женщины - от юных хайпбисток и поклонниц стритвира до заложниц офисных костюмов и пиджаков. Одним из любимых приемов Анны Харви - легендарного стилиста и редактора - было сочетание несочетаемого, о нем и расскажем.

Это сейчас кроссовки с юбками, шубы с босоножками, шпильки со спортивными штанами и прочие нестандартные комбинации могут удивить разве что самых консервативных матрон. Мода стала гораздо более разнообразной в плане вариантов стилизации. Но в то время Диана была одним из самых ярких (буквально) персонажей в истории королевской семьи. Если первое время она послушно носила платья А-силуэта безопасной длины миди, то уже скоро взяла на вооружение более нестандартные варианты. Любила сочетать откровенно спортивные вещи с классикой, делая центром образа горнолыжный свитшот с молнией.

Если действовать в стилистике леди Ди, то носить его лучше всего - с классическим пальто. Такая расслабленная комбинация универсальна для осени и зимы. На более теплое время года можно взять классическую водолазку, а ближе к зиме - вооружиться флисовым вариантом. Не стоит бояться даже откровенных спортивных вариантов - с логотипами и из ткани вроде неопрена. Но в этом случае пальто должно подходить по цветовой гамме и материалам - подойдут непромокаемые варианты из габардина, когда обычный твид или шерсть будут смотреться не очень удачно.