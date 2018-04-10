Hot or Not? Платье-смокинг

В коктейльном дресс-коде у знаменитостей новый фаворит – платье-смокинг. Что это? Это настоящий смокинг, сшитый по всем канонам (с атласными лацканами), или длинный пиджак (чаще всего двубортный), носить который нужно на голое тело, как платье. Длина платья подбирается индивидуально, главное, чтобы она была комфортной.

Несмотря на то, что платье-смокинг выглядит достаточно формально, оно больше подходит для выхода на вечеринки, как любой коктейльный наряд. Платьев-смокингов в этом сезоне предостаточно. За их популяризацию в массах дизайнерам стоит благодарить знаменитостей – от постоянно меняющих образы Беллы Хадид, Хэйли Болдуин и Ким Кардашьян до тех, на ком было неожиданно увидеть смелый наряд – Риз Уизерспун и Дайан Крюгер.

В отличие от пиджаков "с мужского плеча", к которым мы привыкли за последние несколько лет, платья-смокинги скроены с учетом особенностей женской фигуры – они приталенные (но и это не обязательное условие).

Платьев-смокингов в продаже великое множество: есть строгие в клетку, ярко-розовые с открытыми плечами, от которых за версту веет праздником, с пышными рукавами из тюля в стиле 80-х - варинтов хватает на любой вкус. Носите платье-смокинг на вечеринки и светские выходы с лодочками или босоножками.