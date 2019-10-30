Береты, панамы, шляпы с плоской тульей: что носить в холода

Признайтесь: в детстве, стоило маме скрыться за углом, вы стягивали ненавистную шапку и поскорее запихивали ее в сумку. Плотные капюшоны лишали шею подвижности, а балаклавы и вовсе не отличались эстетическими качествами. Но времена меняются, и сегодня мы с нетерпением ждем холодного времени года, чтобы поскорее выбрать подходящие головные уборы. Мы изучили тренды, и выбрали лучшие предложения - и сейчас советуем вам модно утеплять голову.

Теплые панамы

Первые панамы или шляпы-ведра появились примерно в 1900 году. Сделанные из шерстяного войлока, эти шляпы традиционно носили ирландские фермеры и рыбаки в качестве защиты от дождя, потому что она была водонепроницаемой. Современный вид панамы появился в период вьетнамской войны - такие головные уборы выдавали армии США. Эти легкие головные уборы скоро стали популярными среди гражданских лиц, особенно часто ее выбирали для рыбалки, и в качестве защиты от солнца. За панамой закрепился статус летней шляпы, но в этом сезоне ее можно увидеть в почти в каждой зимней коллекции. Dior предлагает кожаные варианты с удлиненной тульей, а Burberry уплотняет материал и утепляет ее изнутри. Такая панама станет отличным дополнением к пуховику, зимней куртке или к любому минималистичному пальто или яркой шубе.

Шляпа с плоской тульей

Шляпа с плоской тульей и короткими полями - идеальный вариант для образов холодного времени года. Главное, выбрать правильный материал - пусть это будет фетр или шерсть, также важно, чтобы шляпа точно подходила по размеру и плотно держалась на голове. Вдохновение для стилизации стоит брать из классических голливудских фильмов золотого периода - нуарные детективы в первую очередь. Такая шляпа идеально подойдет объемным кожаным пальто до пола, тонким длинным шубам и кейпам.

Берет

С 1880-х годов берет часто становился частью военной униформы по всему миру - его носили слегка набекрень, чтобы удобнее было держать на плече винтовку. Маки - участники движения французского Сопротивления во время Второй мировой войны - и вовсе сделали берет своей визитной карточкой. Отличительная и при этом незаметная деталь помогала партизанам узнавать своих среди чужих, не привлекая к себе внимания противников. Его носил Че Гевара, он был обязательной частью униформы "Черных пантер". Сегодня его можно увидеть в каждой второй коллекции - от Celine до Dior и Gucci. Его популярность объясняется легко - нет более универсального в плане стилизации головного убора. Он будет отлично смотреться с курткой и пуховиком, пальто, шубой, плащом, джемпером и майкой. Но если есть возможность, выбирайте берет с декором например, со стразами - такие варианты сегодня особенны популярны.